Written by Luglio 8, 2026 1:47 pm Pisa, Attualità, Cultura, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

La Toscana in collina di Simone, ad Orciano Pisano l’accoglienza diventa racconto del territorio

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PISA – Ci sono luoghi che restano ai margini delle rotte più conosciute e che proprio per questo conservano qualcosa di autentico. È la Toscana raccontata da Simone, tra colline morbide, strade di campagna, piccoli paesi e un ritmo di vita che sembra essersi preso il lusso di rallentare.

Simone ha 52 anni, lavora come operatore socio-sanitario in terapia intensiva e da circa dieci anni accoglie ospiti nella casa che ha ristrutturato quasi interamente da solo. Nato a Livorno e trasferitosi per lavoro in diverse città, ha scelto di vivere a Orciano Pisano, convinto che questo territorio avesse lo stesso fascino delle zone più celebri della regione, con un vantaggio in più: il mare a pochi minuti.

«Ho sempre viaggiato cercando di conoscere davvero i luoghi, non solo di attraversarli – racconta Simone –. Mi piaceva l’idea di vivere i posti in modo più autentico, entrando in contatto con le persone e con la realtà locale, invece di restarne separato. Quando ho scoperto Airbnb, ho pensato che fosse esattamente questo. Così ho preso una vecchia casa di campagna e l’ho trasformata in uno spazio da condividere, immaginando un’accoglienza semplice, personale e pensata per chi cerca lo stesso modo di viaggiare».

Per Simone ospitare significa soprattutto creare relazioni. Lascia piccoli gesti di benvenuto, condivide consigli, manda itinerari e suggerisce luoghi che frequenta lui stesso: borghi, spiagge, eventi e indirizzi fuori dai percorsi più battuti. Coinvolge anche i vicini, che continuano a vivere di agricoltura e che spesso diventano parte dell’esperienza degli ospiti.

«Cerco di essere presente senza essere invadente – aggiunge –. Alla fine, per me, non arrivano clienti: arrivano persone».

Chi arriva qui trova la campagna toscana che immaginava, con cipressi, colline e grandi spazi aperti, ma anche una dimensione quotidiana sempre più rara: orti, prodotti del territorio, persone che si conoscono per nome e un senso di comunità che resiste.

Orciano Pisano si trova tra il mare della Costa degli Etruschi e le città d’arte toscane, non distante da Pisa e da Firenze. Un territorio che invita a rallentare e a scoprire una Toscana meno prevedibile, fatta di relazioni, natura e piccoli dettagli che restano nel tempo.

Tra questi c’è anche una curiosità che racconta il legame profondo del territorio con il suo passato: nel 2007 a Orciano Pisano è stato ritrovato il fossile quasi intatto di una balena. Oggi il reperto è custodito al Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Firenze e ricorda che queste colline, molto prima di diventare campagna toscana, erano sommerse dal mare.

Con Airbnb Simone continua a raccontare proprio questo: non un posto da visitare soltanto, ma un luogo da vivere.

Last modified: Luglio 8, 2026
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