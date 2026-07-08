Pisa città delle biciclette, installati 36 nuovi cartelli per la sicurezza dei ciclisti

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PISA – Sono stati presentati questa mattina, mercoledì 8 luglio, i nuovi cartelli installati dal Comune di Pisa in alcuni dei principali assi viari cittadini per promuovere una maggiore sicurezza di chi si sposta in bicicletta.

L’intervento rientra tra le azioni previste dal progetto “Pisa, città delle biciclette”, con il quale il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 105.468 euro nell’ambito del bando “Bici in Comune”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, attraverso Sport e Salute e Anci.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, il presidente di Pisamo Alberto Giovannelli, il direttore generale di Pisamo Alessandro Fiorindi e il presidente dell’associazione Pisa Road Runners Andrea Maggini.

La nuova segnaletica riporta la dicitura “Strada frequentata da ciclisti” e raffigura un’automobile nell’atto di sorpassare una bicicletta, con l’indicazione della distanza minima di sicurezza di 1,5 metri. L’obiettivo è richiamare gli automobilisti a mantenere un’adeguata distanza laterale durante il sorpasso, favorendo una maggiore convivenza tra i diversi mezzi di trasporto e contribuendo alla prevenzione degli incidenti.

Complessivamente sono stati installati 36 cartelli, collocati nei principali assi di accesso alla città e lungo le strade maggiormente frequentate dai ciclisti, sia nel centro che sul litorale.

«Con la nuova segnaletica – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa – presentiamo un piccolo intervento, ma per noi molto significativo. Installare questi cartelli significa sensibilizzare tutti gli utenti della strada e contribuire alla diffusione di una maggiore cultura della sicurezza stradale».

Scarpa ha ricordato che la distanza minima laterale di un metro e mezzo durante il sorpasso è entrata nel Codice della strada con la recente riforma, all’interno dell’articolo 148. «Per noi – ha aggiunto – non deve essere soltanto un obbligo previsto dalla norma: deve diventare un simbolo culturale, a tutela di chi è inevitabilmente più vulnerabile nella circolazione stradale. L’introduzione della norma nel Codice della strada non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza».

Per l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, il tema si lega anche allo sviluppo del cicloturismo. «Il cicloturismo – ha detto – è la forma più moderna che si va diffondendo in maniera esponenziale, anno dopo anno. Pisa ne è di fatto una delle capitali perché si trova al centro di due importanti vie ciclabili: quella dell’Arno, che dal Falterona arriva a Marina, e quella del Tirreno, che da Ventimiglia porta a Roma».

Le due direttrici, ha ricordato Dringoli, si incrociano in corrispondenza del ponte ciclopedonale di San Piero, la cui inaugurazione è prevista per il 18 luglio. «Il cicloturismo ha bisogno di una sua segnaletica – ha aggiunto –. È quindi positivo essere riusciti a intercettare fondi che possano aiutare a rendere ancora più sicure queste attività connesse con il turismo del futuro».

Il progetto “Pisa, città delle biciclette”, realizzato dal Comune con la collaborazione di Pisamo e di numerosi partner del territorio, prevede anche altri interventi: un park bici coperto con colonnine per la manutenzione nell’area sportiva di Barbaricina, una handy-bike destinata alle persone con disabilità, la mappatura e segnalazione digitale di percorsi cicloturistici nel Parco di San Rossore, oltre a iniziative ed eventi per promuovere la cultura della bicicletta e l’educazione stradale.

Tra i partner coinvolti figurano Pisamo, il Parco di San Rossore, il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, il CAI sezione di Pisa, FIAB Pisa, Pisa Road Runners, UISP Comitato di Pisa e Proloco Coltano.

Last modified: Luglio 8, 2026