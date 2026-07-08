Venerdì 10 luglio la grande boxe torna a Casciana Terme

Written by Redazione• 6:14 pm• Casciana Terme Lari, Pisa, Sport

CASCIANA TERME LARI – Casciana Terme si prepara ad accogliere una nuova grande serata di sport. Venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 21, Piazza Garibaldi ospiterà la seconda edizione di Casciana Terme Boxing Night, trasformandosi in una grande e suggestiva arena a cielo aperto.

L’appuntamento è organizzato dall’Amministrazione comunale insieme alla promoter Rosanna Conti Cavini Production leader nell’organizzazione di eventi di livello nazionale e internazionale.

Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso anno aveva richiamato in piazza un pubblico numeroso, l’evento torna con un programma ancora più ricco.

La serata prevede infatti otto incontri tra pugili dilettanti, uomini e donne, dove saranno presenti i ragazzi allenati dal maestro Yari Flammia, tecnico anche del professionista Manuel Pieri, pugile di casa, che nel main event affronterà sul ring della sua città lo spagnolo Michael Mora sulla distanza di sei round. Originario di Casciana Terme, Pieri è professionista dal 2025 e finora non ha conosciuto sconfitte. L’incontro sarà un importante banco di prova in preparazione del prossimo match del Torneo Nino Benvenuti che Pieri dovrà affrontare nel mese di settembre.

Torneo iniziato da Manuel con una convincente vittoria contro l’ostico romagnolo Boutartour ad Orbetello nel sottoclou del Continental IBO sempre organizzato dalla promoter grossetana. Pieri, con un record di quattro match con altrettante vittorie di cui due per KO, vuole continuare nel suo ciclo vincente davanti alla sua gente

«Lo scorso anno la prima edizione ha registrato una grandissima risposta di pubblico, con Piazza Garibaldi piena di giovani, famiglie, appassionati e curiosi», sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport Enrico Fatticcioni. «Quest’anno vogliamo riproporre quella stessa atmosfera, offrendo una serata di sport e di festa ».

La manifestazione si inserisce in una stagione estiva ricca di appuntamenti sportivi.

«Dalla scherma al ciclismo, fino alla boxe, abbiamo costruito un calendario che punta a valorizzare sport diversi e a portare sul territorio eventi di richiamo», prosegue Fatticcioni. «Lo sport diventa così anche uno strumento per far conoscere sempre più i nostri luoghi e promuoverne la bellezza ».

Particolarmente forte sarà il legame tra la serata e il protagonista dell’incontro professionistico. «Questo appuntamento vuole essere anche un regalo per Manuel Pieri», aggiunge il vicesindaco. «Combatterà nella piazza dove è cresciuto, circondato dal calore della sua comunità. Sarà un momento emozionante, nel quale tutto il paese potrà fare il tifo per lui e accompagnarlo in un passaggio importante della sua carriera».

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, con l’obiettivo di rendere la Boxing Night una vera festa popolare, accessibile alle famiglie, ai giovani, agli appassionati e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della boxe.

«Ringraziamo la Pro Loco Casciana Terme, la Croce Rossa, gli sponsor e tutti coloro che con il loro lavoro e la loro disponibilità contribuiranno alla riuscita della serata», conclude Fatticcioni. «Eventi come questo nascono dalla collaborazione e dalla capacità di fare squadra. Ci aspettiamo una piazza piena e una grande partecipazione, per vivere insieme una notte di sport, emozioni e comunità».

L’appuntamento con Casciana Terme Boxing Night 2 è dunque fissato per venerdì 10 luglio, alle ore 21, in Piazza Garibaldi: una serata sotto le stelle per celebrare il pugilato e sostenere un atleta che porta con sé il nome e l’orgoglio del territorio.

Last modified: Luglio 8, 2026