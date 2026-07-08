Marti, partiti i lavori per mettere in sicurezza la frana di via Immaginetta

Written by Redazione• 2:23 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Sono cominciati a Marti i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa la parte alta di via Immaginetta. La frana risale al 2 novembre 2023, durante l’alluvione che ha colpito l’intero territorio comunale.

Il fenomeno ha richiesto la redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica, l’esecuzione delle verifiche di stabilità dell’intero versante e, infine, la predisposizione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza morfologica dei pendii.

L’intervento, del valore complessivo di 150mila euro, prevede il consolidamento della scarpata e la sistemazione dell’area a verde. I lavori sono stati affidati alla ditta Linea Verde G.S. di Ponte a Egola.

Il cantiere proseguirà per tutta l’estate. La riapertura della circolazione è prevista nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola.

«Sappiamo quanto il nostro territorio sia fragile – commenta la sindaca Linda Vanni –. Questo intervento fa parte di quei lavori nascosti, che non fanno notizia ma che sono necessari per il bene dei luoghi in cui viviamo e per i cittadini e le cittadine che li vivono».

«Fin dall’inizio della nostra legislatura – aggiunge la sindaca – sapevamo di dover proseguire quel lavoro di attenzione e messa in sicurezza dei movimenti franosi presenti e così è stato. Abbiamo proseguito con le indagini fino alla realizzazione di un intervento duraturo».

Last modified: Luglio 8, 2026