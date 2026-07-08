Dai “Gemelli Diversi” alla Pink Floyd Symphony passando per Caterina Guzzanti: al via l’estate Sangiulianese

Written by Redazione• 3:17 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Da “Bagni di Stelle” con lo spettacolo d’improvvisazione teatrale dell’Arsenale delle Apparizioni che aprirà il ciclo di eventi estivi, al concerto per la pace della Pink Floyd Symphony dell’11 settembre, passando per il ricchissimo programma delle celebrazioni e festeggiamenti per San Bartolomeo, patrono di San Giuliano Terme, incluso il concerto dei “Gemelli Diversi”, e per Caterina Guzzanti che, nell’ambito della rassegna “Animali Narranti”, il 9 settembre si esibirà al Parterre.

Torna anche quest’anno “L’estate Sangiulianese”, il ricco cartellone di spettacoli, concerti ed eventi culturali promosso dall’amministrazione del comune e gestito da Progetto Immagina , che dalla seconda metà di luglio sino all’inizio settembre, animerà i mesi estivi della cittadina termale-. A contraddistinguerlo è, soprattutto, un doppio filo conduttore: “Da un lato l’eterogeneità, perché abbiamo voluto mettere in piedi un programma di eventi di qualità, ulteriormente rafforzato rispetto agli anni scorsi, e in grado di venire incontro ai diversi gusti e sensibilità, con una particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie – spiega il sindaco Matteo Cecchelli-. Dall’altro quello della gratuità dato che, per scelta dell’amministrazione comunale, tutti gli eventi che abbiamo organizzato saranno ad accesso libero e gratuito. Anche quest’anno, poi, moltissimi eventi saranno ospitati nella cornice del Parterre, uno spazio riqualificato grazie anche ai finanziamenti Pnrr e divenuto cornice ideale per spettacoli e iniziative culturali”.

“Dopo il grande successo dell’anteprima con ‘Bagni di Vino’, che ha ormai consolidato il suo legame con il territorio, entriamo finalmente nel vivo di una programmazione diffusa e coraggiosa – spiega l’assessora comunale alla cultura Angela Pisano– La vera sfida di quest’anno è stata quella di superare i confini generazionali tradizionali: abbiamo voluto scommettere su un’offerta trasversale, capace di parlare un linguaggio moderno e di intercettare fasce d’età spesso complesse da coinvolgere, come i preadolescenti e gli adolescenti. La presenza di vari artisti risponde proprio a questa logica: creare ponti culturali e stimoli diversi per tutti i palati. La cultura a San Giuliano Terme non è solo intrattenimento, ma uno strumento di aggregazione, crescita e vitalità per i nostri ragazzi e per tutta la comunità, che potrà vivere un’estate ricca di stimoli ed emozioni£

“Siamo molto soddisfatti di poter contribuire al calendario degli eventi estivi e settembrini di San Giuliano Terme con un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età – spiega il legale rappresentante di Progetto Immagina Niccolò Falaschi -. Con Bagni di Stelle, Bagni in Luce e parte degli eventi del Settembre Sangiulianese abbiamo voluto proporre un’offerta ricca e variegata, capace di unire spettacolo, musica, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Dalle attività dedicate alle famiglie ai grandi eventi musicali, fino alle iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni locali e al tradizionale Concerto per la Pace, ogni appuntamento nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, condivisione e partecipazione”

Si comincia venerdì 17 luglio con la prima delle due serate di “Bagni di Stelle”. Il Parterre, che ospiterà tutti gli eventi, comincerà ad animarsi a partire dalle 18.00 con il laboratorio di circo in cui i bambini potranno sperimentare alcune delle arti circensi con giochi, oggetti speciali ed esercizi di equilibrismo seguiti da animatori. Poi alle 21.30 l’improvvisazione teatrale de L’Arsenale delle Apparizioni, con sei attori, un presentatore e un addetto alle musiche che daranno vita a uno spettacolo totalmente improvvisato a partire dalle idee del pubblico che deciderà trama e ruolo degli attori.

Il “bis” con “Bagni di Stelle”, invece, sarà venerdì 24 luglio con“K-POP”, sempre al Parterre, a partire dalle 21.30, un tributo live che porta in scena le hit iconiche di uno dei film d’animazione più famosi degli ultimi anni, caratterizzate da coreografie, costumi iconici e scenografie luminose. Al termine dello spettacolo i performer saranno a disposizione per foto ricordo con i più piccoli.

Il clou lunedì 24 agosto, festa di San Bartolomeo, patrono di San Giuliano Terme, con “Bagni in Luce”: al calar del sole si spegneranno i lampioni e le luci dell’illuminazione pubblica per lasciare spazio ad una bellissima luminaria con luci elettriche e illuminazioni architetturali scenografiche.

Tantissimi gli eventi in programma per la serata. Il clou alle 21.30 al Parterre con l’esibizione prima di Uragano 90, con tanto di vocalist e ballerine che metterà al centro i brani più iconici degli anni ‘90. Poi, soprattutto, dei “Gemelli Diversi”, la storica band rap e pop nata a Milano nel 1998, cui si devono alcune delle hit più ascoltate dei primi anni 2000, da “Mary” a “Non va” fino a “Mi Piaci” e “Un attimo ancora”.

La festa, però, inizierà alle 18 in Largo Collodi, che per l’occasione sarà interamente dedicato ai più piccoli: lì, infatti, sarà allestito il “Luna park vintage” con un’area giochi e il “Magic Bubble Show”, lo spettacolo di bolle di sapone con protagonista un mago circense. Sempre in Largo Collodi anche un’area dedicata all’arte della falconeria con l’esposizione e l’esibizione in volo di rapaci e laboratori a tema, il truccabimbi e uno spazio per i “Giochi di una volta”. A partire delle 19.30, invece, si accenderanno i riflettori sul palco allestito in Piazza Italia, con le esibizioni prima dei “Free Sound”, un duo che reinterpreterà i più grandi successi pop nazionali e internazionali, e poi dei “Capsule Corps Cartoons Band” che porteranno sul palco le canzoni dei cartoni animati degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Il Teatrino dei Granduchi delle Terme, invece, dalle 19 alle 23, ospiterà “I bagni di San Giuliano ai tempi di Pietro Leopoldo”, la mostra documentaria che racconta la straordinaria trasformazione del borgo termale avvenuta nel Settecento grazie alle riforme del granduca Pietro Leopoldo di Lorena attraverso materiali d’archivio, mappe storiche, progetti, dipinti e testimonianze originali. L’esposizione è una delle iniziative previste dal programma delle celebrazioni per i 250 anni del comune di San Giuliano Terme.

Mercoledì 9 settembre alle 21, sempre al Parterre, invece, sarà la volta di Caterina Guzzanti che, insieme a Federico Vigorito, porterà in scena “Secondo Lei”, uno spettacolo sulla fragilità, un lungo, intimo e delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, ma anche una storia sulla crisi, tanto del maschio quanto della femmina, nella quale dolore e ironia convivono nel paradosso della coppia. Arriva a San Giuliano Terme grazie ad Anime Narranti, il progetto dedicato al teatro di narrazione, giunto alla seconda edizione, ideato e organizzato dall’Acquario della Memoria in collaborazione con Vivavoce, il patrocinio dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, il supporto di Università di Pisa, Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, Mumu, Nanof, Cinema Arsenale e Talenti Autistici e il sostegno degli sponsor Net7 e Campano Lab.

Infine, venerdì 11 settembre (ore 21.30 Parco della Pace di Pontasserchio), il concerto per la pace della Pink Floyd Symphony, un’orchestra composta da una cinquantina di elementi e due voci soliste, che porterà sul palco il meglio del repertorio della storica band londinese.

Nella foto: da sinistra Roberto Salvadori (Progetto Immagina), l’assessora Angela Pisano e il sindaco Matteo Cecchelli

Last modified: Luglio 8, 2026