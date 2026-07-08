Spento l’incendio di Buti: operazioni di bonifica in fase avanzata

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PISA – L’incendio boschivo divampato nella tarda mattinata di mercoledì 8 luglio, che ha percorso circa 1 ettaro di pineta in località Rio Le Vallette, nel Comune di Buti, è spento e le attività di bonifica del perimetro sono in fase avanzata. L’intervento è coordinato e diretto da un direttore delle operazioni del Comune di Vicopisano.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, particolarmente impegnative per il terreno impervio e accidentato, hanno impegnato per molte ore le risorse dell’organizzazione antincendi boschivi della Regione Toscana: 3 elicotteri, 17 squadre del volontariato, 4 squadre degli operai forestali degli Enti locali.

Intervenuto anche personale dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestali.

Last modified: Luglio 8, 2026