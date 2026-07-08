Il Pisa Sporting Club si proietta nella stagione 2026-2027

Written by Redazione• 5:09 pm• Pisa SC

PISA – Sono iniziate, infatti, presso il Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e dello Sport “Rehab and Sport” le consuete visite mediche riservate ai calciatori e ai membri dello staff tecnico nerazzurro; nei prossimi giorni saranno effettuati al Centro Sportivo di San Piero a Grado i test atletici propedeutici all’inizio della fase di preparazione precampionato che anche quest’anno si svolgerà a Morgex (Valle d’Aosta).

Si arricchisce anche il calendario degli appuntamenti ufficiali dell’estate nerazzurra; sabato 8 agosto il Pisa Sporting Club affronterà infatti il Bologna in un test match che andrà in scena (a porte chiuse) al Centro Tecnico della Società Rossoblù.

Mercoledì 15 luglio. Partenza per Morgex.

Sabato 18 luglio. Il saluto del Pisa Sporting Club alla città di Morgex (Piazza Principe Tommaso, ore 21.30).

Domenica 19 luglio. Amichevole Pisa-Pavia (Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc, ore 18.00).

Mercoledì 22 luglio. Sorteggio Calendario Serie BKT 2026-2027.

Venerdì 24 luglio. Il saluto del Pisa Sporting Club alla Valle d’Aosta (Piazza Jardin de L’Ange, Courmayer, ore 21.30).

Sabato 25 luglio. Amichevole Pisa-Juventus NG (Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc, ore 18.00).

Domenica 26 luglio. Amichevole Pisa-Pro Vercelli (Centro Sportivo del Valdigne Mont Blanc, ore 18.00).

Lunedì 27 luglio. Rientro a Pisa.

Sabato 8 agosto. Amichevole Bologna-Pisa (Centro Tecnico “Niccolò Galli”, ore 17.00)

Lunedì 17 agosto. Pisa-Empoli (32esimi Coppa Italia FrecciaRossa, ore 18.00)

Fonte e Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Last modified: Luglio 8, 2026