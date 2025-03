“Stile Liquido”: il nuovo spettacolo della trilogia di La Ribalta Teatro sulla crisi climatica

Written by admin• 9:12 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- “Stile Liquido” è l’ultimo spettacolo della trilogia scritta e interpretata da La Ribalta Teatro, che affronta il delicato rapporto tra l’essere umano e l’ambiente. Dopo gli spettacoli “Il Settimo Continente” e “Il Pelo nell’Uovo” (entrambi già presentati nelle rassegne di Teatro Contemporaneo del Teatro Nuovo nel 2019 e nel 2023), anche in questa nuova produzione si esplora una domanda cruciale: come cambierebbe la nostra quotidianità se la crisi climatica ci riguardasse da vicino?

Con uno stile comico, l’opera invita il pubblico a riflettere senza moralismi sulla crisi climatica, una tematica che, spesso, né la politica né l’individuo sembrano affrontare in modo profondo. La scrittura si nutre di fonti scientifiche, ma si arricchisce anche di elementi pop, come video virali, riferimenti pubblicitari e aforismi, creando un mix che stimola la riflessione. Al termine di un delirio circense, che funge da metafora del nostro sistema di comunicazione e del modo in cui affrontiamo queste problematiche delicate, lo spettacolo propone una nuova mentalità: l’idrofilia. Secondo Edoardo Borgomeo, idrologo e autore di Oro blu (2020), dobbiamo instaurare un rapporto più personale con l’acqua, vederla non solo come una risorsa da sfruttare, ma come una parte di noi stessi. L’idrofilia ci permetterebbe di vivere meglio nel nostro ambiente e di imparare a proteggerlo.

La trama si apre con quattro persone che, una mattina, scoprono che manca l’acqua in casa. Iniziano a investigare sul motivo di questo disservizio, dal contatore alle bollette, fino a chiamare un idraulico che, tramite degli audio, rivela che l’acqua è razionata, perché è finita. La domanda che segue è: “È finita in che senso?”. La scena si ripete, con gli attori che, ad ogni ciclo, pongono una nuova domanda, intervallata da servizi televisivi che trattano vari aspetti della crisi idrica, dalla politica all’agricoltura, fino a fare riferimenti al Titanic, come se tutto fosse connesso.

Lo spettacolo vede in scena Alberto Ierardi, Margherita Galli, Luca Oldani e Giorgio Vierda, ed è una produzione di La Ribalta Teatro di Pisa con il sostegno di Teatrino dei Fondi, Officine Papage e Straligut Teatro.

Dettagli dello spettacolo:

Date: Venerdì 28 e sabato 29 marzo, ore 21:00

Venerdì 28 e sabato 29 marzo, ore 21:00 Location: Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, Pisa

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione 16, Pisa Biglietti: Intero: 15€ Convenzionati e Soci Unicoop: 13€ Studenti e Dipendenti Università di Pisa: 10€ (Esclusi diritti di prevendita)



Informazioni e prevendite:

Piattaforma CiaoTickets: Link alla prevendita

Botteghino: martedì dalle 10:00 alle 13:00, giovedì dalle 16:00 alle 19:00 e un’ora prima dello spettacolo.

Telefono: 3923233535

3923233535 Email: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (3€). Puoi tesserarti anche online qui.

Last modified: Marzo 25, 2025