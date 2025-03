Luna Park in scena al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance: la danza contemporanea di Kinesis CDC

Written by admin• 8:20 am• Eventi/Spettacolo, Pisa, Pomarance

POMARANCE- Giovedì 27 marzo, il Teatro dei Coraggiosi di Pomarance ospita una nuova serata di danza contemporanea, parte della stagione organizzata dal Comune di Pomarance, Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage. La compagnia fiorentina Kinesis CDC presenta LUNA PARK, uno spettacolo ideato dal coreografo e regista Angelo Egarese, in cui si mescolano vari stili, creando un’illusione ottica per lo spettatore. La musica, la danza e le parole si intrecciano per raccontare le storie dei personaggi, mentre le danzatrici Anna Pesetti, Elena Alessia Hodor, Margherita Canetti, Sofia Grazzini e Matilde Molendi danno vita a un caleidoscopio di situazioni, tra reale e immaginario, attraverso i loro corpi e movimenti.

Lo spettacolo fa parte del progetto speciale Note Dinamiche, promosso dalla Fondazione Toscana Spettacolo per sostenere le giovani realtà artistiche toscane.

Info: Biglietti: Intero 10 € | Ridotto 8 € Prevendita online su liveticket.it e in biglietteria il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20.00. Per prenotazioni, inviare una mail a prenotazioni@officinepapage.it o contattare il numero 334.2698007 il giorno precedente e il giorno dello spettacolo dalle 16:00 alle 18:00.

Last modified: Marzo 25, 2025