Oreste Sabatino (PD): ‘Congratulazioni a Matteo Franconi, Nuovo Presidente della Conferenza Aziendale dei Sindaci’

“Questa mattina, Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera, è stato eletto Presidente della Conferenza Aziendale dei Sindaci dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Questo importante incarico rappresenta il riconoscimento per il suo impegno costante e la sua dedizione sia alla comunità locale che al sistema sanitario territoriale. La Conferenza dei Sindaci è un organo chiave nella gestione del sistema sanitario regionale, composto dai presidenti delle Conferenze Zonali integrate e delle Società della Salute delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno. Il ruolo del Presidente è quello di coordinare le attività e garantire l’integrazione tra i servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio. Siamo certi che Matteo Franconi, grazie alla sua esperienza amministrativa e alla profonda conoscenza delle necessità del territorio, saprà guidare la Conferenza con competenza e visione, promuovendo politiche sanitarie che rispondano efficacemente ai bisogni dei cittadini dell’area vasta. Come ha sottolineato il nostro segretario provinciale, Oreste Sabatino: “L’elezione di Matteo Franconi è una notizia positiva per l’intero territorio. Siamo certi che, sotto la sua guida, la Conferenza dei Sindaci affronterà le prossime sfide con un’attenzione costante alle necessità delle nostre comunità e garantirà equità nell’accesso ai servizi sanitari.“, conclude Sabatino.

