Stella Maris, inaugurata la spiaggia inclusiva a Marina di Pisa

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MARINA DI PISA – Si chiama Wonderland Stella Maris Beach ed è la nuova spiaggia priva di barriere architettoniche, pensata per persone con disabilità (e per chiunque avrà voglia di scoprirla) e inaugurata questa mattina a Marina di Pisa. Wonderland Stella Maris Beach è un progetto di spiaggia inclusiva e accessibile nato dalla collaborazione tra l’associazione Wonderland e il presidio riabilitativo di Marina di Pisa della Fondazione Stella Maris. Da domenica 31 maggio è aperta, gratuitamente, a tutte le persone che ne faranno richiesta.

La spiaggia. La spiaggia è completamente accessibile grazie a una pedana e alla disponibilità di sedie job, adatte alla sabbia e all’ingresso in mare. È inoltre attrezzata con lettini, ombrelloni, un gazebo e un campo da pallavolo, aree relax, spazi per laboratori, giochi e sport e prevede la presenza costante di animatori ed educatori. Wonderland Stella Maris Beach è stata pensata come un vero e proprio laboratorio socio-riabilitativo all’aperto; la spiaggia è priva di barriere architettoniche e progettata per garantire a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche o cognitive, l’accesso al mare e la partecipazione a numerose attività ricreative ed educative.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza di autorità e di tutte le realtà coinvolte. Tra loro il sindaco di Pisa Michele Conti insieme agli assessori comunali Elena Del Rosso, Frida Scarpa e Virginia Mancini, insieme a Roberto Cutajar, direttore generale dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, a Graziella Bertini, direttore del Presidio riabilitativo di Marina di Pisa, alla presidenza dell’associazione Wonderland e a tantissime persone.

L’idea. L’idea di questa spiaggia nasce in collaborazione con l’associazione Wonderland – che si occuperà della gestione della spiaggia e dei progetti di animazione di questa nuova realtà – con la volontà di sfruttare al meglio una piccola spiaggia assegnata alla Fondazione Stella Maris. Wonderland Stella Maris Beach si trova tra il Bagno Luisa e il Bagno Pia, ed entrambe queste realtà sono coinvolte in questo progetto per mezzo di una convenzione siglata con la Fondazione Stella Maris e l’associazione Wonderland: ci saranno alcuni spazi condivisi – come il campo di pallavolo – e l’accesso alla spiaggia è garantito da quello del Bagno Luisa.

Come si accede. L’accesso è aperto a tutte le associazioni e alle famiglie che sono interessate a questa esperienza per i loro figli. Per tutte le info è possibile contattare italiawonderland@gmail.com o 328.0045221.

Le parole dei protagonisti. “Ho fortemente voluto questo progetto, e riuscire a vederne l’inaugurazione a pochi giorni dalla pensione è per me una grande gioia” ha dichiarato Graziella Bertini, responsabile delPresidio di riabilitazione per bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti della Stella Maris a Marina di Pisa.

“Siamo molto contenti, e orgogliosi, di questo nuovo spazio: per la Stella Maris significa esportare la propria mission anche all’esterno degli ambienti di cura e riabilitazione, portando anche sul territorio un po’ della “nostra Stella”, che da sempre trova nell’inclusione uno dei suoi valori più alti. In particolare, siamo felici di contribuire a rendere più fruibile l’esperienza della balneazione, che troppo spesso è preclusa ai bambini ed in generale alle persone con disabilità. Ringrazio dunque tutte le persone che lo hanno reso possibile e in particolare, di cuore, la nostra dottoressa Bertini per aver ideato, e portato avanti con tenacia e passione, questo pregevole progetto” ha dichiarato Roberto Cutajar, direttore dell’IRCCS Fondazione Stella Maris.

“Wonderland Stella Maris Beach è molto più di una spiaggia: è un luogo inclusivo, gratuito e accessibile dove nessuno resta indietro. Un progetto nato per creare incontro, socialità e libertà, unendo mare, educazione e comunità nato da una comunione di intenti con Stella Maris” ha dichiarato il Presidente di Wonderland, Yassine El Ghlid

“La presenza della Stella Maris rappresenta da decenni un punto di riferimento fondamentale per il nostro territorio, sia dal punto di vista sanitario che sociale ed educativo. Lo dimostrano i grandi investimenti che stanno interessando Pisa, a partire dalla realizzazione del nuovo ospedale, e il legame storico con il Calambrone, dove questa istituzione affonda le proprie radici e continua a svolgere un ruolo prezioso per tante famiglie. Questa nuova iniziativa, in collaborazione con l’associazione Wonderland, arricchisce ulteriormente la nostra città, la rende più inclusiva, testimonia la vitalità di una realtà che guarda al futuro impegnandosi ogni giorno. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e che da oggi contribuiranno a farlo vivere, mettendo competenze, passione e attenzione al servizio della comunità” ha dichiarato il sindaco del Comune di Pisa, Michele Conti.

Last modified: Maggio 31, 2026