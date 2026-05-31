Serie A Beach Soccer. Seconda vittoria per il Lenergy Pisa: dopo Cagliari domato anche il We Beach Catania

Written by Redazione• 7:28 pm• Pisa, Sport

PISA – Seconda vittoria per il Lenergy Pisa BS, che a Castelsardo (SS) supera il We Beach Catania per 4-3

e si mantiene in vetta alla classifica di Poule Scudetto.

L’incontro si apre con la splendida rovesciata di Chiky Ardil, ma il We Beach ristabilisce subito l’equilibrio grazie a uno sfortunato autogol di Fazzini. Nel finale del primo periodo è poi Pugliese a riportare avanti i

nerazzurri con una deviazione vincente.

La ripresa si infiamma al 3’, con tre reti nel giro di pochi secondi: Hulk allunga le distanze con un gran calcio di punizione, Eudin replica immediatamente direttamente da calcio d’inizio, ma Ardil risponde ancora una volta con il gol che chiude l’intenso botta e risposta. Nel finale arriva anche il terzo centro catanese firmato

dall’ex Paulinho, ma non basta per evitare la sconfitta.

Il Lenergy Pisa conquista così altri tre punti importanti e resta a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A Q8.



I nerazzurri dovranno ora recuperare rapidamente le energie in vista della sfida di lunedì 1° giugno alle ore 11:30 contro il neopromosso Genova BS, in diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia. La formazione ligure ha iniziato la stagione con due successi ai tiri di rigore contro Ecoris Viareggio e Napoli, detentore della Coppa Italia e prossimo avversario del Lenergy Pisa nella finale di Supercoppa di martedì 2 giugno, trasmessa in diretta alle ore 18:30 su Sky Sport, canale 204, e in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport.

LENERGY PISA – WE BEACH CATANIA 4-3

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Gneri, Datinha, Remedi,

Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero. All.: Marrucci.



We Beach Catania: Giordani, Paulinho, Eudin, Panarello, Milazzo, Zurlo, Giuffrida, Percia

Montani, La Torre, Costa, Bucolo, Veca. All.: Giuffrida.



RETI: 4’ pp Ardil, 7’ pp aut. Fazzini, 12’ pp Pugliese; 3’ sp Hulk, 3’ sp Eudin, 3’ sp Ardil; 11’ tp

Paulinho.

Last modified: Maggio 31, 2026