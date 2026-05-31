Lavoro. Fossi (Pd): “Caso Pam Pontedera simbolo diritti negati” 

Written by Redazione• 5:27 pm• Pontedera, Pisa, Politica, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del deputato dem e segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi sul caso Pam di Pontedera già inviata dall’ufficio stampa della Camera.

“Quanto accaduto al punto vendita Pam di Pontedera, con il trasferimento improvviso di due lavoratori storici a oltre 100 chilometri di distanza e senza alcun confronto sindacale, è un fatto grave e inaccettabile. Per questo presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro”. Lo dichiara Emiliano Fossi, deputato del Partito Democratico e segretario del Pd della Toscana.

“Siamo di fronte all’ennesimo episodio che coinvolge Pam in Toscana – prosegue Fossi –. Negli ultimi mesi avevamo già portato all’attenzione del governo i licenziamenti ingiusti, come quello legato al cosiddetto ‘test del carrello’, e la chiusura del punto vendita dei Gigli, con decine di lavoratori coinvolti e un clima aziendale denunciato più volte dalle organizzazioni sindacali. Nonostante le interrogazioni e le richieste di intervento istituzionale, la situazione non è migliorata, ma appare ulteriormente peggiorata”.

Secondo Fossi, i trasferimenti decisi per il punto vendita di Pontedera confermano una gestione delle relazioni industriali che continua a far ricadere sui lavoratori il peso delle scelte aziendali.

“È necessario che il governo intervenga e verifichi quanto sta accadendo – aggiunge il deputato dem –. Questi episodi dimostrano inoltre tutta l’insufficienza del decreto ‘Salario giusto’ varato dalla maggioranza: un provvedimento che non rafforza realmente i diritti dei lavoratori, non contrasta gli abusi e non offre strumenti efficaci per garantire condizioni di lavoro dignitose”.

“Servono tutele vere, confronto sindacale e rispetto per chi lavora – conclude Fossi – non norme di facciata che lasciano irrisolti i problemi nei luoghi di lavoro”.



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Last modified: Maggio 31, 2026