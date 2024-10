Stagione 2024/25 di teatro per bambini al Teatro Nuovo di Pisa: “Rivoluzioni Teatrali”

Scritto da admin• 3:19 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Al Teatro Nuovo di Pisa, la stagione 2024/25 di teatro per bambini, intitolata “Rivoluzioni Teatrali”, offrirà 14 spettacoli la domenica alle 17, da ottobre ad aprile 2025. L’apertura è prevista per il 20 ottobre con “Ozz”, ispirato a Il Mago di Oz di F. L. Baum, che racconta le avventure di Dorothy nel fantastico mondo di Oz, accompagnata da un gruppo di amici.

Il programma comprende titoli come “Bella Bellissima” il 3 novembre, “Una volta c’era una volta” il 17 novembre, e “Cuorediferro” l’8 dicembre, fino a “Pinocchio” che chiuderà la stagione. Per il programma completo, è possibile consultare il sito www.teatronuovopisa.it.

I biglietti sono disponibili a 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini, con abbonamenti rispettivamente a 65 euro e 50 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i tre anni. È necessaria la tessera annuale di Binario Vivo APS, al costo di 3 euro. Informazioni e biglietti possono essere acquistati online e presso il botteghino.

