Giornata mondiale del lutto perinatale: i servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest per supportare le coppie colpite

Scritto da admin• 3:02 pm• Attualità, Pisa, Salute

PISA – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza del lutto perinatale, i responsabili dei consultori dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno illustrato i servizi offerti per supportare le coppie colpite da questo evento doloroso.

Il lutto perinatale, ovvero la perdita di un bambino durante la gravidanza o poco dopo la nascita, rappresenta un’esperienza traumatica che interrompe il percorso genitoriale e può causare gravi sofferenze emotive.

La direttrice Rosa Maranto e i responsabili Patrizia Fistesmaire e Alessio Mini sottolineano l’importanza di un sostegno tempestivo e continuo da parte di personale formato, che comprenda psicologi e operatori dei consultori.

Gli interventi includono assistenza psicologica in ospedale e successiva presa in carico territoriale per garantire un supporto personalizzato nella gestione del lutto e nel favorire l’elaborazione del trauma. I consultori offrono anche accompagnamento per eventuali future gravidanze o percorsi di adozione e affido.

Last modified: Ottobre 15, 2024