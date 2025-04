Sport, inclusione e passione: la qualificazione regionale di scherma a Fornacette

Written by admin• 6:51 pm• Calcinaia, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport, Sport

CALCINAIA- Due giorni di sport, passione e inclusione: sabato 5 e domenica 6 aprile, la nuova palestra di Fornacette ospiterà la Qualificazione Regionale per il Campionato Italiano Gold (Cadetti e Giovani) e il Campionato Regionale di Spada per Non Vedenti. Un evento di grande rilevanza che vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Toscana (e non solo), pronti a sfidarsi sulle 12 pedane allestite dal Circolo Scherma Arno, nella moderna struttura di via Morandi.

L’ufficialità è arrivata durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi martedì 1 aprile, alla quale hanno preso parte l’Assessore allo Sport Giulio Doveri, il Presidente del Circolo Scherma Arno Gianluca Alessandrucci, il Presidente del Comitato Regionale Toscana della FIS Domenico Cassina, i maestri Massimo e Maurizio Rosoni e Marco Cecchi, che ha portato i saluti del Console della Repubblica di Polonia e socio onorario del Circolo, Stefano Barlacchi.

Nel suo intervento, l’Assessore Doveri ha messo in evidenza l’importanza dell’evento, non solo per il movimento schermistico ma anche per il territorio:

“Questa edizione della qualificazione regionale Gold è ancora più prestigiosa, poiché coinvolgerà tutte e tre le armi della scherma: fioretto, sciabola e spada. Inoltre, siamo molto orgogliosi di ospitare anche il Campionato Regionale di Spada per Non Vedenti, un evento che aggiunge valore sportivo e inclusivo a questa competizione. La palestra di Fornacette, che abbiamo inaugurato meno di un anno fa, sarà simbolicamente aperta da questa manifestazione di grande portata. Questo spazio moderno e all’avanguardia è pronto a ospitare altre manifestazioni di alto livello, come le finali nazionali del basket Under 19 di eccellenza, con squadre di serie A pronte a sfidarsi sul nostro parquet, o uno stage di ginnastica artistica che vedrà la presenza di una medagliata olimpica italiana.”

Anche Gianluca Alessandrucci, Presidente del Circolo Scherma Arno, ha ribadito l’importanza dell’evento:

“Dopo l’esperienza dello scorso anno con la sola spada, quest’anno allarghiamo il torneo a tutte le armi. È un passo avanti per il nostro Circolo, che continua a investire nella promozione della scherma e nell’organizzazione di eventi di rilievo. Siamo particolarmente legati alla gara per atleti non vedenti, che è ormai una tradizione per noi. Lo sport, infatti, è portatore di valori profondi come inclusione, amicizia, pace e sana competizione. E proprio per sottolineare questi valori, vorrei citare una celebre frase di Nelson Mandela: ‘Lo sport ha il potere di creare speranza dove c’è discriminazione, è più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia ad ogni tipo di discriminazione.’“

Domenico Cassina, Presidente del Comitato Regionale Toscana della FIS, ha poi sottolineato il significato dell’evento:

“Non è solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità per i giovani schermidori di qualificarsi per le gare nazionali. Inoltre, ospitare una gara per atleti non vedenti in una struttura così moderna è un forte segnale di come lo sport debba essere sempre più inclusivo.”

Il maestro Maurizio Rosoni, che segue da vicino il settore della scherma per non vedenti, ha aggiunto:

“Abbiamo lavorato molto per dare visibilità alla scherma per non vedenti e stiamo vedendo i frutti di questo impegno. Il Comitato Regionale Toscano, unico in Italia, ha anche stabilito un protocollo per l’espressione del voto alle ultime elezioni federali. Questo campionato regionale è una tappa importante, ma il nostro obiettivo è arrivare presto a una competizione a squadre per non vedenti, con la speranza che questa disciplina entri nelle Paralimpiadi.“

L’evento di sabato 5 e domenica 6 aprile sarà aperto al pubblico, offrendo un’opportunità unica per assistere a gare di alto livello in un ambiente che promette grande entusiasmo e partecipazione. Oltre agli atleti, sono attesi anche familiari, appassionati e curiosi, che avranno la possibilità di scoprire da vicino la bellezza e la complessità della scherma.

L’appuntamento è, quindi, per il 5 e 6 aprile alla palestra di Fornacette, per vivere un fine settimana all’insegna dello sport, dell’inclusione e dello spettacolo, inaugurando ufficialmente una delle strutture sportive più moderne e belle del territorio.

