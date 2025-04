Nel 102° anniversario dell’Aeronautica Militare, un riconoscimento straordinario per la 46ª Brigata Aerea di Pisa

Written by admin• 4:40 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La celebrazione del 102° anniversario dell’Aeronautica Militare è stata illuminata da un momento di straordinaria rilevanza. La Bandiera di Guerra della 46ª Brigata Aerea di Pisa è stata conferita la prestigiosa Medaglia d’Oro al Merito Aeronautico come riconoscimento per il contributo eccezionale fornito nell’ambito dell’Operazione “100 bambini”, una missione umanitaria che ha rappresentato un alto esempio di dedizione e professionalità.

Motivazione del conferimento: “A seguito del conflitto tra Israele e Hamas e delle crescenti preoccupazioni per la stabilità nella regione, l’Italia ha partecipato alla Missione Umanitaria denominata ‘Operazione 100 bambini’. Tale attività ha visto l’impiego della 46ª Brigata Aerea con velivoli C-130J. Con tre voli effettuati il 29 gennaio, 9 febbraio e 10 marzo 2024, gli aeroplani della 46ª Brigata Aerea hanno trasportato, dagli aeroporti egiziani del Cairo e di El Arish all’aeroporto di Ciampino e poi Pisa, circa 107 bambini e loro familiari gravemente feriti e in pericolo di vita a causa dei bombardamenti nella Striscia di Gaza. Gli uomini e le donne della 46ª Brigata Aerea hanno dimostrato una non comune dedizione, coraggio, professionalità e rapidità a modificare più volte la configurazione dell’aeroplano per rispondere alle esigenze dei feriti e all’installazione di specifiche attrezzature mediche, in una situazione ambientale complessa e in continua evoluzione. La capacità di adattamento, la competenza tecnica nonché il brillante esempio di virtù umane e militari, hanno reso possibile il successo della missione e il salvataggio di numerose vite umane. Operando con altissima professionalità, senso del dovere e una determinazione incondizionata, la 46ª Brigata Aerea ha contribuito a elevare il prestigio dell’Aeronautica Militare e delle Forze Armate Italiane, portando lustro in Europa e nel mondo intero.”

Questo straordinario riconoscimento va ad arricchire ulteriormente la Bandiera di Guerra della 46ª Brigata Aerea, già la più decorata dell’Aeronautica Militare, che ha recentemente celebrato un altro traguardo significativo: il raggiungimento delle 200.000 ore di volo con i suoi velivoli C-130J.Tale riconoscimento è un simbolo tangibile del valore e dell’impegno dimostrato da questa unità straordinaria, che continua a rappresentare con fierezza l’eccellenza delle Forze Armate italiane.

Ecco la dichiarazione del Comandante la 46ª Brigata Aerea, Gen. B.A Luca Mazzini: “Accogliamo con profondo onore il conferimento della Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico alla nostra Bandiera di Guerra. Questo prestigioso riconoscimento rende merito al coraggio, alla prontezza e all’umanità con cui la 46ª Brigata Aerea ha operato per riportare in Italia i bambini feriti nel conflitto in Medioriente.

In questa missione, complessa e carica di significato, il personale della Brigata ha incarnato i valori più alti dell’Aeronautica Militare e della Difesa: competenza, disciplina e spirito di servizio. Abbiamo unito la forza dell’azione alla delicatezza dell’intento, portando speranza.

Questa medaglia onora tutti gli uomini e le donne che con sacrificio e dedizione, rendono ogni giorno l’Italia più forte e sicura.”

La cerimonia di conferimento si è tenuta presso la base di Pratica di Mare, alla presenza delle più alte autorità civili e militari. Questo evento ha segnato un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il personale della 46ª Brigata e per l’intera Forza Armata.

Un impegno verso un futuro luminoso L’Aeronautica Militare prosegue il proprio cammino con dedizione e capacità straordinarie, sempre pronta a fronteggiare le sfide del presente e del futuro, per garantire la sicurezza del Paese e contribuire alla solidarietà internazionale.

Last modified: Aprile 3, 2025