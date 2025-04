Alla scoperta della Tradizione: un viaggio esperienziale tra storia, cultura e dolci tipici per gli alunni di Calcinaia

Written by admin• 7:21 pm• Attualità, Calcinaia, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA- Un’esperienza che ha unito storia, cultura e tradizione dolciaria ha coinvolto recentemente gli alunni e le alunne delle classi quinte della scuola primaria V. Corsi di Calcinaia. Il progetto “Viaggio nella tradizione: alla scoperta della nozza nel contesto della festa in onore di Santa Ubaldesca”, promosso dal Comune di Calcinaia e inserito nell’offerta formativa per le scuole, ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di immergersi nelle radici del nostro territorio attraverso un percorso che ha coniugato fede, folklore e gastronomia.

Accompagnati dall’Assessora alla Cultura, Erika Biagetti, e dalla Vicepresidente della Deputazione di Santa Ubaldesca, Sara Liberto, i ragazzi hanno iniziato il loro viaggio nella Chiesa di San Giovanni Battista, dove hanno potuto conoscere la storia di Santa Ubaldesca, una delle figure più significative per la comunità calcinaiola. Hanno appreso delle sue origini, del suo legame con l’Ordine di Malta e del significato dei festeggiamenti a lei dedicati, ascoltando con grande interesse.

Successivamente, gli studenti si sono spostati verso le rive dell’Arno, dove hanno potuto osservare da vicino le imbarcazioni della tradizionale regata che si svolge ogni anno in onore di Santa Ubaldesca, celebrata la quarta domenica di maggio. Hanno così ammirato i tre storici “armi” – la verde de La Nave, la blu di Montecchio e la rossa di Oltrarno – scoprendo il loro valore simbolico e la sana competitività che caratterizzano questa tradizione.

Ma l’esperienza non si è limitata solo alla storia e al folklore: i ragazzi sono diventati veri e propri protagonisti quando hanno avuto l’opportunità di “mettere le mani in pasta” per preparare le famose nozze, il dolce tipico di Calcinaia. Accolti nei locali della Deputazione di Santa Ubaldesca, hanno seguito attentamente le indicazioni di chi da generazioni tramanda questa tradizione.

La preparazione delle nozze è un perfetto equilibrio tra manualità e tecnologia: se oggi viene utilizzato un macchinario per stendere la sfoglia sottile di questo croccante intreccio dolciario, ogni singolo pezzo deve poi essere arrotolato a mano, un gesto che richiede cura e precisione. I giovani “nozzisti” hanno avuto l’opportunità di imparare questa arte sotto la guida esperta delle donne e degli uomini che ogni anno preparano le nozze per i festeggiamenti. Alla fine dell’esperienza, ogni bambino ha potuto portare a casa un piccolo pacchetto di nozze, preparate con le proprie mani.

L’Assessora alla Cultura, Erika Biagetti, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti come questo per avvicinare le nuove generazioni alle tradizioni locali:

“Vedere l’entusiasmo e la curiosità con cui i ragazzi hanno partecipato a questo viaggio nella storia e nelle tradizioni del nostro paese è stato davvero emozionante. Hanno mostrato grande interesse, sia nel conoscere la storia di Santa Ubaldesca che nel cimentarsi nella preparazione delle nozze. È fondamentale trasmettere alle nuove generazioni questi saperi, perché solo conoscendo il passato possiamo valorizzare il futuro del nostro territorio.“

Un’iniziativa che ha lasciato il segno e che ha permesso ai ragazzi non solo di conoscere meglio una parte fondamentale della cultura calcinaiola, ma anche di viverla in prima persona, attraverso un’esperienza che ha unito conoscenza, tradizione e un pizzico di dolcezza.

Last modified: Aprile 4, 2025