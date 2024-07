Sostenere l’inclusione sociale degli anziani a Pisa: nuovo progetto ‘Tutti in Piedi’ a Via Belli

Scritto da admin• 12:58 am• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una porzione di immobile al piano terra del condominio di Edilizia Residenziale Pubblica di via Belli ai Passi.

L’iniziativa è destinata agli enti del terzo settore che dovranno realizzare il progetto “Tutti in piedi”, rivolto agli anziani, per promuovere l’inclusione sociale e la condivisione del tempo attraverso attività fisiche appropriate.

L’assessore Giovanna Bonanno sottolinea l’importanza del progetto per migliorare la qualità della vita degli anziani soli. Le domande devono essere presentate entro il 5 agosto.

L’edificio, finanziato con fondi POR-FESR, ospita 18 nuovi alloggi popolari e tre spazi comuni per progetti di housing sociale. Uno di questi spazi è già stato assegnato all’associazione Autismo Pisa, mentre il terzo sarà affidato alla Società della Salute della Zona Pisana.

