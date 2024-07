Innovazione per il controllo del diabete nelle RSA

Scritto da admin• 7:38 pm• Cascina, Attualità

PISA – Il progetto di telemedicina e telemonitoraggio per pazienti anziani diabetici, avviato al “Remaggi” di Cascina, rappresenta una significativa innovazione nella Zona pisana. Utilizzando il sistema “Freestyle telelibre”, prescrivibile dal 2016 in Toscana per pazienti con diabete di tipo 1 e 2, il monitoraggio avviene in tempo reale senza interruzioni.

Questo sistema, composto da un piccolo lettore e sensore applicato sul braccio, misura e memorizza automaticamente i livelli di glucosio. Dotato di allarmi predittivi per situazioni di glicemia elevata o bassa, consente interventi tempestivi, riducendo la necessità di bucarsi il dito per i controlli.

Il coordinatore della diabetologia della ASL Toscana nord ovest, dottor Graziano Di Cianni, enfatizza i benefici in termini di sicurezza per pazienti, familiari e personale sanitario, nonché di semplificazione e minore invasività nel monitoraggio, particolarmente utile nelle Rsa dove i pazienti hanno difficoltà a spostarsi per visite ambulatoriali. Il progetto, avviato a Cascina con la collaborazione di un medico diabetologo, potrebbe estendersi ad altre strutture se i risultati saranno positivi.

