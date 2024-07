Sindacati e Geofor: le preoccupazioni per le condizioni dei lavoratori dell’igiene ambientale

Scritto da admin• 1:06 am• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Confederazione Cobas Lavoro Privato – Pisa

“Dal 2018/2019, i sindacati hanno denunciato le condizioni lavorative dei lavoratori dell’igiene ambientale nelle cooperative appaltate da Geofor, evidenziando salari bassi, mezzi non sicuri e una scarsa attenzione alla sicurezza sul lavoro. La politica ha risposto con comprensione e promesse di miglioramenti, culminati nell’internalizzazione dei lavoratori in Geofor nel gennaio 2020. Tuttavia, le inefficienze persistono e il Comune di Pisa, insoddisfatto, pretende nuove attrezzature e mezzi più efficienti. Il Sindacato Cobas teme che l’Amministrazione voglia tornare a un sistema di cooperative con salari bassi e scarsa sicurezza, e chiede un incontro con i responsabili per discutere delle condizioni lavorative e del decoro urbano“, conclude la nota stampa.

Last modified: Luglio 9, 2024