Trapani (PD): “Salari giusti e appalti pubblici: a Pisa la destra dice no, mentre il Governo impugna la legge toscana”

Written by admin• 9:56 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani (PD), Capogruppo PD in Consiglio Comunale – Pisa.

“Mentre il Governo impugna la legge toscana sul salario minimo, a Pisa ogni tentativo di applicare criteri simili negli appalti comunali è stato sistematicamente respinto“

“Nonostante mozioni e proposte concrete, tutte le richieste avanzate negli ultimi anni per garantire compensi equi e dignitosi a chi lavora nei servizi pubblici locali sono state bocciate dalla maggioranza. Una chiusura politica che dimostra disinteresse verso la tutela del lavoro e dei diritti fondamentali. La legge regionale approvata lo scorso giugno – ora oggetto di impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri – prevedeva un meccanismo premiale per le imprese che, nelle gare ad alta intensità di manodopera, applicano condizioni retributive più favorevoli. Un intervento ispirato ai principi costituzionali della giusta retribuzione e della dignità del lavoro. Il Governo, però, ha scelto di contrastare questo provvedimento, appellandosi alla tutela della concorrenza. Una lettura ideologica e miope del mercato, che ignora il necessario equilibrio con i diritti sociali e con la qualità dei servizi pubblici. Come ha affermato il Presidente Giani, si tratta di una “norma di civiltà”, e la Regione è pronta a difenderla davanti alla Corte Costituzionale. Elly Schlein ha definito l’impugnativa “scandalosa”, ribadendo l’importanza di portare avanti questa battaglia anche a livello nazionale. Da Pisa rilanciamo l’appello: anche il candidato della destra alle prossime elezioni regionali dica chiaramente da che parte sta. Perché oggi servono scelte coraggiose, capaci di tenere insieme sviluppo economico e dignità del lavoro. Perché senza salari giusti non c’è libertà, né coesione sociale“, conclude il comunicato stampa.

