Sordi: “Sui contributi per il restauro di Palazzo Poggi il PD non ha meriti”

CASCIANA TERME LARI – Il Consiglio Regionale della Regione Toscana nell’ambito dell’approvazione del Bilancio preventivo 2026, grazie all’emendamento presentato dal vicepresidente Diego Petrucci, ha concesso al Comune di Casciana Terme Lari un contributo straordinario di 95.000,00 Euro per interventi di restauro di palazzo Poggi a Casciana Terme.

Palazzo Poggi, “il Palazzo delle Terme”, progettato nella veste attuale dall’arch fiorentino Giuseppe Poggi e realizzato nel 1870, è uno dei simboli del Comune di Casciana Terme Lari. Edificio soggetto a tutela della Soprintendenza da tempo non vede interventi di miglioramento e di riqualificazione che si rendono necessari per il mantenimento di un aspetto decoroso delle sale interne e delle facciate, visto inoltre che il palazzo gode dell’interesse di enti, associazioni e cittadinanza per numerose attività che si svolgono al suo interno come mostre, convegni, riunioni ecc.

Il 4 aprile scorso si era recato alle Terme di Casciana per una visita l’attuale vicepresidente della Regione Toscana Petrucci ed in quella occasione il Sindaco Paolo Mori aveva richiesto attenzione per lo stato di parziale degrado in cui versa il palazzo chiedendo un aiuto in termini di risorse per poter programmare interventi di restauro. La richiesta è stata accolta e l’Assemblea Regionale ha dato voto unanime al punto dell’emendamento presentato da Diego Petrucci.

“E’ ridicolo che il PD si prenda merito di una iniziativa che è tutta della Giunta Mori. Se il PD avesse avuto a cuore lo stato di salute del palazzo Poggi avrebbe dovuto chiamare il sindaco e dirgli che avrebbe presentato un emendamento in questo senso. Invece non lo ha fatto. Il sindaco ha chiesto e il vicepresidente Petrucci ha fatto il resto. Prendersi il merito di altri è veramente una pratica scorretta” – commenta l’assessore ai lavori pubblici Rossana Sordi.

