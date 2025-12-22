Bilancio regionale, emendamenti di Fratelli d’Italia, Petrucci: “Risorse per Casciana Terme Lari, Castelfranco, Montecatini Val di Cecina e Chianni”

Written by admin• 6:07 pm• Pisa, Politica

“Accolti dal Presidente di Regione Eugenio Giani emendamenti al bilancio regionale proposti da Fratelli d’Italia”

Durante la sessione di bilancio regionale sono stati approvati emendamenti presentati da Fratelli d’Italia che destinano nuove risorse a diversi Comuni della provincia di Pisa. A darne notizia è il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci, che ringrazia il presidente della Regione Eugenio Giani per aver accolto le proposte.

Tra gli interventi finanziati, 95mila euro sono destinati al restauro e alla manutenzione straordinaria di Palazzo Poggi a Casciana Terme Lari, edificio simbolo della cittadina termale progettato dall’architetto Giuseppe Poggi nel 1870. Le risorse serviranno per lavori sulla copertura e sugli infissi, il contrasto all’umidità di risalita, il ripristino di intonaci interni e il recupero della facciata principale.

A Castelfranco di Sotto arrivano invece 300mila euro per il rinnovamento della pista di atletica, mentre altri 300mila euro sono stati stanziati per il Comune di Montecatini Val di Cecina, destinati alla riqualificazione del campo da tennis nella frazione di Ponte Ginori. Infine, 100mila euro andranno al Comune di Chianni per il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

“Si tratta di fondi che, senza il nostro impegno, non sarebbero arrivati – sottolinea Petrucci – e che rispondono a esigenze concrete dei territori”.

