L’Effemeride Pisana del 23 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia

Martedì 23 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 16:43, le ore di luce solare sono 8 e 54 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 303mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giappone, compleanno dell’Imperatore emerito Akihito, nato nel 1933

Santo del giorno:

San Giovanni da Kety, sacerdote

Kety, Polonia, 1390 – Cracovia, Polonia, 24 dicembre 1473

Protettore degli insegnanti di scuole cattoliche e dell’associazione caritatevole cattolica “Caritas”

Patrono dell’arcidiocesi di Cracovia

«All’Ateneo da me tanto amato auguro la benedizione della Santissima Trinità e la perpetua protezione di Maria, Sede della Sapienza, come anche il patrocinio fedele di san Giovanni da Kety, suo professore più di 500 anni fa». Così durante la visita a Cracovia del 9 giugno 1979, Giovanni Paolo II ricordò il professore santo di quell’Università. Nato a Kety cittadina polacca a sud ovest di Cracovia nel 1390, Giovanni intraprese gli studi con risultati subito brillanti. Docente di filosofia a 27 anni, a 34 fu ordinato sacerdote, continuando a insegnare per alcuni anni. Ricevuto l’incarico di parroco a Olkusz, si fece ammirare come modello di pietà e carità verso il prossimo. Nel 1440 riprese la docenza a Cracovia contribuendo all’educazione del principe Casimiro. Morì durante la Messa della vigilia di Natale del 1473. Docente e amico degli ultimi, la gente prese subito a considerarlo santo ricordando le sue lezioni di amore tra i malnutriti e i malati. È stato canonizzato da Clemente XIII nel 1767. Nella forma extraordinaria del rito romano troviamo la festa di III classe di San Giovanni Canzio al 20 ottobre. Nel calendario liturgico approvato da San Paolo VI dopo il Concilio Vaticano II è invece stato inserito come San Giovanni da Kety al 23 dicembre con il grado di memoria facoltativa.

E’ accaduto il 23 dicembre nel mondo:

1913 – Viene istituita la Federal Reserve

1936 – Guerra civile spagnola: l’Italia invia dei volontari in Spagna per combattere al fianco dei nazionalisti

1941 – Seconda guerra mondiale: il sommergibile tedesco U 559 affonda il piroscafo Shuntien a est di Tobruch causando circa un migliaio di vittime tra i quali numerosi prigionieri di guerra, in maggioranza italiani

1944 – Seconda guerra mondiale: l’aviazione statunitense rifornisce la città assediata di Bastogne, inizia la controffensiva alleata nelle Ardenne

1947 – Primo prototipo funzionante del transistor ai Bell Laboratories

1966 – Il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico

1968 – Lancio della missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna

1973 – Ritrovamento dei 16 superstiti del Disastro aereo delle Ande

1978 – Disastro aereo a Punta Raisi: un DC 9 si schianta in mare e muoiono 108 persone

1984 – Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall’esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L’attentato segna l’ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di Stato.

1987 – Il CNR registra il primo dominio internet italiano: cnr.it

1997 – Jorn Barger, un commerciante statunitense appassionato di caccia, decide di aprire una propria pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby: è il primo blog della storia

2002 – Un MiG-25PD distrugge un ricognitore senza pilota RQ-1A Predator dell’USA

La frase del giorno di Frate Indovino:

Per un frate scontento non si chiude un convento

Nati il 23 dicembre:

AKIHITO

Imperatore del Giappone

α 23 dicembre 1933

MICHELE ALBORETO

Pilota F1 italiano

α 23 dicembre 1956 ω 25 aprile 2001

CHET BAKER

Trombettista jazz statunitense

α 23 dicembre 1929 ω 13 maggio 1988

DINO RISI

Regista italiano

α 23 dicembre 1916 ω 7 giugno 2008

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA

Scrittore italiano

α 23 dicembre 1896 ω 23 luglio 1957

Deceduti il 23 dicembre:

PEGGY GUGGENHEIM

Collezionista d’arte statunitense

α 26 agosto 1898 ω 23 dicembre 1979

MIKHAIL KALASHNIKOV

Ingegnere e militare russo

α 10 novembre 1919 ω 23 dicembre 2013

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)

