Sicurezza idraulica, l’opposizione: “Serve un percorso condiviso e trasparente”

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini e Elisabetta Mazzarri, in risposta alle recenti dichiarazioni del sindaco Matteo Cecchelli sulla sicurezza idraulica a San Giuliano Terme.

Il tema della sicurezza idraulica torna al centro del dibattito dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Matteo Cecchelli. A intervenire sono Simone Fabbrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, ed Elisabetta Mazzarri, consigliera della Lista Civica Boggi Sindaco.

«È positivo che il sindaco riconosca finalmente l’urgenza di intervenire – dichiara Mazzarri – ma non possiamo dimenticare che questo impegno era già stato sancito pochi mesi fa da una mozione dell’opposizione approvata dal Consiglio comunale, che impegnava l’amministrazione ad avviare un percorso strutturato sul tema».

Critiche arrivano anche sul metodo. «Dalla stampa – afferma Fabbrini – abbiamo appreso di una riunione sulla sicurezza idraulica che ha coinvolto il sindaco e alcuni esponenti politici locali, senza il coinvolgimento della commissione consiliare competente né dei consiglieri di opposizione, modalità che riteniamo inadeguate rispetto alla rilevanza della questione».

Per Fabbrini e Mazzarri la sicurezza idraulica è una priorità per il territorio e richiede un lavoro trasparente e condiviso. Per questo l’opposizione chiede la convocazione della commissione consiliare competente, al fine di avviare studi e approfondimenti sulle criticità esistenti e sulle possibili soluzioni, coinvolgendo tecnici ed esperti e garantendo un’informazione corretta e accessibile ai cittadini.



