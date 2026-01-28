Pisa – Sassuolo, fischia Arena di Torre del Greco

Written by admin• 1:14 pm• Pisa SC

Con il fischietto campano solo pareggi sin qui per i nerazzurri

PISA – Sarà il 33enne campano Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco l’arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 31 gennaio 2026 alle ore 15:00 il Pisa ed il Sassuolo, coadiuvato dai guardalinee Khaled Bahri della Sezione di Bari e Vittorio Di Gioia della Sezione di Nola, con Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Daniele Paterna della Sezione di Teramo, assistito da Marco Guida Sozzadella Sezione di Torre Annunziata.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2016-’19) a dirigere incontri di Serie D, Arena vive il successivo quinquennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla scorsa stagione 2024-’25 che lo vede “bruciare le tappe” dirigendo 14 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire in Serie A a fine aprile 2025 in Como-Genoa conclusa con il successo per 1-0 dei padroni di casa.

Alla sua seconda presenza in Serie B, Arena è designato il 27 agosto 2024 ad arbitrare la gara tra Cittadella e Pisa, conclusa sul campo sul punteggio di 1-1, per poi essere assegnata al Pisa per 3-0 dal Giudice Sportivo per la nota questione della mancata trascrizione sulle note del giocatore Desogus da parte dei veneti, potendo ad oggi vantare 17 presenze nel Torneo Cadetto e 9 nella Massima Divisione .

Di queste ultime, otto si riferiscono al presente campionato, che ha visto il fischietto campano dirigere, a distanza di un anno esatto, il Pisa nel giorno del suo ritorno in A a Bergamo contro l’Atalanta, incontro concluso anch’esso sul punteggio di 1-1 (autorete di Hein nel primo tempo e pari di Scamacca ad inizio ripresa), per poi essere impiegato anche in Verona-Cremonese alla terza giornata (0-0), nonché in Udinese-Cagliari ( 1-1 alla sesta), Cremonese-Atalanta (1-1) all’ottava e quindi, dopo essere tornato ad arbitrare i nerazzurri ad inizio novembre in Torino-Pisa (2-2) valevole per il decimo turno, dirigere Lazio-Lecce (2-0) alla 12esima giornata, Como-Udinese (1-0) alla 18esima e Cremonese-Verona (0-0) alla 21esima, così che il bilancio del Pisa con Arena in campo parla di soli pareggi.

Designazioni 23esima giornata Serie A 2025-’26:

Lazio – Genoa – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Pisa – Sassuolo – Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco

Napoli – Fiorentina –Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Cagliari – Verona – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Torino – Lecce – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Como – Atalanta – Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Cremonese – Inter – Davide Massa della Sezione di Imperia

Parma – Juventus – Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1

Udinese – Roma – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Bologna – Milan – Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Last modified: Gennaio 28, 2026