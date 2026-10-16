Buti, torna “Una modesta proposta”: spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi

Written by Redazione• 10:02 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La stagione 2026-2027 sarà ospitata al Teatro Vittoria di Cascine di Buti, in attesa della riapertura del Francesco di Bartolo.

PISA- Spettacoli, incontri nelle scuole e due laboratori per avvicinare bambini e ragazzi al palcoscenico. Torna “Una modesta proposta”, la rassegna dell’Associazione Teatro Buti dedicata alle nuove generazioni, con la cura artistica di Paola Marcone e realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Anche per la stagione 2026-2027 gli appuntamenti saranno ospitati temporaneamente al Teatro Vittoria di Cascine di Buti, mentre proseguono i lavori di restauro del Teatro Francesco di Bartolo. Proprio “Attesa” è la parola chiave del cartellone: quella del ritorno nella sala storica, ma anche il tempo necessario per ascoltare, scoprire e costruire relazioni attraverso il teatro.

Il programma spazia dal “Maggio della Natività”, scritto da Dino Landi per gli allievi della Scuola del Maggio “M. Filippi” e la Compagnia “P. Frediani”, a “Lab Show | Teatro in azione”, che porterà le classi direttamente sul palco.

Tra le proposte figurano “Amletino” di KanterStrasse, rilettura in chiave rock del classico shakespeariano, “Gianna che vive in una bolla” di Binario Vivo e “Concerto morbido”, rivolto ai piccolissimi del nido e della scuola dell’infanzia. Spazio anche alla riflessione civile con “Abbasso la guerra” di Cantiere Obraz, su testi di Gianni Rodari, e alla poesia visiva de “La bicicletta gialla” di VivaVoce APS, con le illustrazioni di Riccardo Guasco.

A maggio è previsto il debutto di “Colpo di scena – Alla scoperta del teatro”, nuova produzione RAT 2026 concepita come visita narrata per inaugurare e riscoprire il restaurato Francesco di Bartolo.

Accanto agli spettacoli proseguirà “Fantastica Visione”, il progetto che porta mediatori artistici nelle classi per approfondire le domande suscitate dalle rappresentazioni.

L’offerta si arricchisce inoltre di “Piccole scintille”, laboratorio di propedeutica teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni, e “Scintille”, percorso per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, dedicato all’espressione, alle relazioni e alla presenza scenica.

Per informazioni è possibile scrivere a teatrodibuti@teatrodibuti.it oppure contattare via WhatsApp il 329 1063401.

Last modified: Ottobre 16, 2026