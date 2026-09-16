Montecatini Val di Cecina, riapre la scuola media “Donegani”

Written by Redazione• 10:21 am• Montecatini Val di Cecina

PISA- Dopo la chiusura disposta nel 2023, la Scuola secondaria di primo grado “G. Donegani” di Montecatini Val di Cecina torna ad accogliere studenti e insegnanti. L’edificio è stato inaugurato domenica 13 settembre al termine dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico.

La scuola era stata chiusa con l’ordinanza comunale n. 1 del 2023, dopo che le verifiche tecniche sulla sicurezza statica e sismica avevano evidenziato l’assenza delle necessarie condizioni di agibilità. Da allora l’Amministrazione comunale ha avviato il percorso per reperire le risorse, progettare gli interventi e restituire l’edificio alla comunità.

Al taglio del nastro hanno partecipato famiglie, studenti, insegnanti, associazioni del territorio e la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo di Volterra, Sveva Ricci. In serata la scuola ha ricevuto anche la visita del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

«Non è stata soltanto una cerimonia o il taglio di un nastro – ha dichiarato il sindaco Francesco Auriemma – ma l’abbraccio di una comunità che investe sul bene più grande che possiede: i propri figli».

La riapertura della “Donegani”, ora più sicura e rinnovata, segna il ritorno alla normalità per studenti, famiglie e personale scolastico dopo tre anni di chiusura.

Last modified: Settembre 16, 2026