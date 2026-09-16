TEDxPisa, al via la vendita dei biglietti per la sesta edizione

Written by Redazione• 10:57 am• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME- È iniziato il conto alla rovescia per la sesta edizione di TEDxPisa, in programma domenica 25 ottobre al PalaTodisco di San Giuliano Terme. L’evento, dedicato al tema “Roots-Routes”, è stato presentato ai partner durante un aperitivo alla North Tower Convention Center di Cisanello.

Da oggi, 16 settembre, sono disponibili su Eventbrite i biglietti: 15 euro per l’ingresso all’evento e 10 euro per partecipare a uno dei workshop che apriranno la giornata, per i quali sono disponibili cento posti. I prezzi non comprendono le commissioni della piattaforma. Il biglietto del workshop non consente da solo l’accesso all’evento.

TEDxPisa metterà inoltre gratuitamente a disposizione cento biglietti per le associazioni del territorio, che potranno distribuirli a persone impossibilitate a sostenere il costo dell’ingresso.

La giornata inizierà alle 14.00 con quattro workshop paralleli, mentre dalle 16.00 si susseguiranno sette talk dedicati alle rotte percorse a partire dalle proprie radici culturali, biologiche, familiari e sociali.

Interverranno Chiara Mogliazza, Vincenzo Lionetti, Salvatore Zappia, G. Tracogna con Agata Fiorelli Pica, Demetrio Guzzardi, Francesca Nava con Flavia Restivo e Naomi Kelechi Di Meo. Tra i temi affrontati figurano ostetricia e pregiudizi, rapporto tra cibo, cultura e salute, fallimento e resilienza, terapia, disuguaglianze economiche, educazione sessuale e discriminazioni.

«Questa edizione inizia con un momento di condivisione con tutti coloro che credono nei valori di TEDxPisa e ne rendono possibile la realizzazione – dichiara la licenziataria Maria Giulia Garcea –. Non vediamo l’ora che arrivi il 25 ottobre». L’evento si concluderà alle 19.00.

Maria Giulia Garcea

Last modified: Settembre 16, 2026