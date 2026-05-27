Servizio Civile Regionale, l’Azienda USL Toscana nord ovest all’incontro informativo promosso dal Comune di Pisa

Written by Redazione• 11:54 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Anche l’Azienda USL Toscana nord ovest ha partecipato all’incontro informativo dedicato al Servizio Civile Regionale organizzato dal Comune di Pisa negli spazi di “Giovani+”, presso il Casottino F dell’area Vecchi Macelli in Largo Padre Renzo Spadoni. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Pisa nell’ambito delle attività legate al Servizio Civile Regionale finanziato con risorse della Regione Toscana, ha rappresentato un’importante occasione di orientamento per i giovani interessati a conoscere le opportunità attive sul territorio pisano e le modalità di partecipazione al nuovo bando regionale, con scadenza fissata al 10 giugno 2026.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti degli enti coinvolti hanno illustrato i progetti disponibili, le modalità di candidatura e le caratteristiche dell’esperienza di servizio civile, attraverso momenti di confronto diretto con i giovani presenti e con i volontari già impegnati nei diversi percorsi. L’Azienda USL Toscana nord ovest ha presentato i propri progetti di Servizio Civile Regionale, finanziati con risorse del PR FSE+ 2021-2027, che prevedono complessivamente 60 posti distribuiti su tutto il territorio aziendale, nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Per l’area pisana sono disponibili posti nelle sedi di Pisa e Pontedera, tra cui il Centro Direzionale di Ospedaletto, il presidio distrettuale di via Garibaldi, il Centro Arianna, la Psicologia di via Paradisa, la Zona Pisana di via Saragat e il presidio ospedaliero di Pontedera.

“Il servizio civile rappresenta una grande opportunità per i giovani – sottolinea la responsabile del Servizio civile aziendale, Rossana Guerrini – perché consente di entrare in contatto diretto con realtà lavorative complesse e strutturate come le Aziende sanitarie e di vivere un’esperienza concreta di crescita personale e professionale. Negli anni questo percorso si è rivelato importante per molti ragazzi nella scelta del proprio futuro lavorativo. Durante l’incontro abbiamo illustrato nel dettaglio i progetti attivi sul territorio pisano, approfondendo gli aspetti pratici legati all’impegno richiesto, alla formazione prevista, alle ore settimanali e al contributo economico mensile. Occasioni come questa sono fondamentali per aiutare i giovani a orientarsi consapevolmente e conoscere da vicino le opportunità offerte dal Servizio Civile Regionale”.

I progetti dell’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono una durata complessiva di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni e un assegno mensile pari a 519,47 euro. I volontari saranno coinvolti in percorsi di formazione generale e specifica, oltre a eventuali attività formative aggiuntive. La documentazione completa relativa al bando e ai progetti aziendali è disponibile sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest: Azienda USL Toscana nord ovest – Servizio civile.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 10 giugno 2026 attraverso la piattaforma regionale: Portale Regione Toscana per la presentazione delle domande.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0587-273599 oppure 348-0655746, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivere agli indirizzi e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@uslnordovest.toscana.it.

Last modified: Maggio 27, 2026