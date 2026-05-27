Vela. Nel week-end torna la Sardinia Cup con due imbarcazioni pisane al via

Written by Redazione• 12:58 pm• Pisa, Sport

RoketNikka di Roberto Lacorte e Nola di Taavet Hinrikus & Margus Uudam gareggeranno domenica 31 maggio nelle acque della Costa Smeralda

PISA – Torna la Sardinia Cup e torna con una squadra a difendere i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Dopo una pausa lunga quattordici anni torna una delle regate iconiche dello Yacht Club Costa Smeralda: la Range Rover Sardinia Cup con la presenza di due imbarcazioni per i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa: RoketNikka di Roberto Lacorte, presidente dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e Nola di Taavet Hinrikus & Margus Uudam.

La Sardinia Cup nasce nel 1978 ed ha una cadenza biennale, in alternanza con l’Admiral’s Cup, che ha una storia più consolidata essendo nata nel 1957, ma con lo stesso format. Dopo ventidue anni di stop proprio nell’estate del 2025 è tornata anche la regata del Solent, segno di un rinnovato interesse verso queste manifestazioni un tempo attese da tutti gli sportivi amanti della vela, ma non solo. Su questa scia lo Yacht Club Costa Smeralda ha pubblicato il bando che prevede una settimana di regate di regate, dal 2 al 7 giugno, due giornate con regate sulle boe, due costiere e un’altura, nell’incantevole scenario della Costa Smeralda. Come l’Admiral’s Cup anche la Sardinia Cup ha visto la presenza delle migliori barche ed equipaggi che regatavano in quegli anni.

L’Albo d’Oro richiama alla memoria armatori che hanno fatto la storia della vela italiana: Bruno Calandriello (Dida), Pasquale Landolfi (Brava), Sergio Doni (Yena), Giorgio Carriero (Mandrake), Umberto Falk (Guia), Luigi Carpaneda (Botta Dritta), Flavio Favini (Capricorno), Giuseppe De Gennaro (Larouge). Molte le barche italiane che venivano charterizzate da squadre straniere e che portavano i loro equipaggi; nel 1996, edizione vinta dall’Italia che aveva due squadre, troviamo Querida, con Mauro Pelaschier, vince in Ims con i colori di Malta, Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato corre per la Grecia e Zzenzero di Renato Mazzeschi sempre con Malta. Tra le barche charterizzate c’è anche Nuova di Giancarlo Romoli che correva con una squadra australiana e di quella squadra faceva parte un giovanissimo Gianluca Romoli, adesso Direttore Sportivo dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa.

Nel 2006 una curiosità unica, la presenza del Team Sardegna che vince davanti alla Germania e a Monaco con l’Italia, quella continentale, che si piazza al quarto posto. Molti i velisti famosi che vi hanno partecipato: Francesco De Angelis (Brava), Rod Davis, Lars and Torben Grael, Flavio Favini, Tiziano Nava, Tommaso e Enrico Chieffi, quest’ultimo vincitore con Breeze nel 1996, Gabriele Benussi, Mauro Pelaschier. La prima edizione vede al via dodici squadre e la vittoria di quella italiana con Vanina, Yena e Dida, nel 1982 ci saranno 19 nazioni e 57 imbarcazioni. Come per l’Admiral’s Cup si accede grazie a delle selezioni che portano le tre migliori barche a regatare in Costa Smeralda, poi la formula vedrà dei cambiamenti fino ad arrivare all’ultima edizione che aveva visto solamente 5 squadre iscritte che gareggiavano con i Tp52 e i 40 Soto (One design di 40 piedi).

L’edizione che sta per prendere il via domenica 31 maggio vedrà competere squadre composte da due imbarcazioni appartenenti allo stesso yacht club, con un’imbarcazione iscritta in ciascuna delle classi: Sardinia Cup Classe 1 e Sardinia Cup Classe 2. Ogni imbarcazione partecipante deve soddisfare i parametri di classe indicati nel Pre-NOR elaborati in collaborazione con il Royal Ocean Racing Club (RORC) e in linea con i criteri che saranno utilizzati per l’Admiral’s Cup 2027. La squadra dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa vede al via RocketNikka (ITA 51001), Wally 51 di Roberto Lacorte, appena rientrato dal Mondiale Orc nel golfo di Napoli dove si è classificato in terza posizione, con alla tattica il triestino Lorenzo Bressani e Nola (EST 773) il Fast 40+ di Taavet Hinrikus & Margus Uudam con alla tattica l’olimpionico portoghese Hugo Rocha. Sulle dieci squadre iscritte, sei sono italiane.



Last modified: Maggio 27, 2026