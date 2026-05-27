All’Università di Pisa arriva la “Fibonacci Escape Room”: sfide, laboratori e orientamento al SummerCamp@Unipi 2026

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PISA – Quindici minuti di tempo, enigmi da risolvere e un codice segreto da trovare per aprire il baule finale. È una delle novità del SummerCamp@Unipi 2026, l’iniziativa di orientamento dell’Università di Pisa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori.

L’edizione 2026 si svolgerà giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 18, negli spazi del Polo Fibonacci di Pisa. Le iscrizioni sono già aperte e restano ancora posti disponibili.

Tra le principali attrazioni dell’evento ci sarà la nuova “Fibonacci Escape Room”, un percorso a squadre da tre a cinque partecipanti che metterà alla prova logica, intuito e capacità di collaborazione attraverso enigmi e prove distribuite nei dipartimenti dell’Ateneo.

Il SummerCamp offrirà inoltre la possibilità di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Università di Pisa attraverso laboratori, seminari, incontri con tutor e docenti, visite agli spazi universitari e attività dedicate all’orientamento.

In programma anche momenti di approfondimento sul metodo di studio, sulla gestione dell’ansia da esame e sulle opportunità offerte dall’Ateneo, comprese informazioni su borse di studio, servizi per studenti con disabilità e supporti dedicati ai disturbi specifici dell’apprendimento.

Al termine delle due giornate sarà rilasciato un attestato valido per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Last modified: Maggio 27, 2026