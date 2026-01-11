Serie A. Tanti gol ed emozioni nelle sfide giocate sabato. La Roma aggancia il Milan al secondo posto.

Written by Antonio Tognoli• 8:15 am• Pisa SC

PISA – Nei quattro anticipi della ventesima giornata (la prima di ritorno) del campionato di serie A EniLive, oltre al pareggio (2-2) tra Udinese e Pisa si sono giocate altre tre sfide.

Il Como con un gran gol di Baturina al 94′ ha riacciuffato il pari (1-1) contro il Bologna che si era portato avanti con Cambiaghi, ma poi era rimasto in dieci proprio per l’espulsione di quest’ultimo, cosicchè la formazione di Fabregas è riuscita nel recupero a raggiungere il pareggio con un uomo in più. Nel tardo pomeriggio la Roma, seppur con molta fatica batte nel finale il Sassuolo (2-0) allo Stadio Olimpico con le reti di Konè e Soulé e aggancia momentaneamente in classifica il Milan che scenderà in campo oggi al Franchi contro la Fiorentina. In serata l’Atalanta prossimo avversario del Pisa venerdì prossimo conquista la sua terza vittoria di fila contro il Torino (2-0). In gol al 13′ De Ketelaere, l’ex Inter Zalewski sfiora il raddoppio. Nella ripresa però il Toro si sbilancia e ci prova rischiando però ancora la capitolazione con il palo di Zappacosta. Nel finale prima Carnesecchi salva con una gran parata su Maripan, poi al 95′ Pasalic fissa il risultato sul 2-0.

Sabato 10 Gennaio

Como – Bologna 1-1

Udinese – PISA 2-2

Roma – Sassuolo 2-0

Atalanta – Torino 2-0

Domenica 11 gennaio

Lecce – Parma ore 12.30

Fiorentina – Milan ore 15

Verona – Lazio ore 18

Inter – Napoli ore 20.45

Lunedì 12 gennaio

Genoa – Cagliari ore 18.30

Juventus – Cremonese ore 20.45

LA NUOVA CLASSIFICA. Inter punti 42; Milan, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36; Como 34, Atalanta 31; Bologna 27; Udinese 26; Lazio 25; Sassuolo, Torino 23; Cremonese 22; Cagliari 19; Parma 18; Lecce 17; Genoa 16; Verona, Fiorentina, PISA 13.

