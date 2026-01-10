Udinese – Pisa 2-2. Tramoni la sblocca, Meister la riprende. Punto amaro per i nerazzurri. Le foto

Written by admin• 2:27 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Finisce sul 2-2 Udinese – Pisa, il quinto su dieci trasferte dei nerazzurri, gara dalle mille emozioni che i nerazzurri non riescono a portare a casa. Vantaggio di Tramoni al 13′ con un eurogol, pari di Kabasele dell’Udinese che la ribalta con un rigore di Davis al 40′. Nella ripresa è un altro Pisa, Meister la pareggia al 66′ poi colpisce un palo. Nel finale è l’Udinese a sfiorare la vittoria con il palo di Atta e la grande occasione a porta vuota di Davis. Un punto amaro, ma considerando le molte assenze un buon risultato che serve a smuovere la classifica.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Gilardino deve fare a meno di Akinsanmiro sempre impegnato in Coppa d’Africa. Sono indisponibili per infortuni Vural, Denoon, Lusuardi, Cuadrado, Stengs e Albiol. Oltre a Nzola che ha terminato la sua avventura in nerazzurro. Meister alla fine recupera. Cambio tra i pali. Davanti a Scuffet preferito a Semper, ci sono capitan Caracciolo, Canestrelli e Calabresi. In mediana spazio ad Aebischer e Marin come contro il Como. Sulle fasce Leris è preferito a Tourè a destra, mentre a sinistra viene confermato Angori. Tramoni e Moreo sono schierati a sostegno dell’unica punta Meister che rientra dopo la brutta influenza della settimana scorsa.

QUI UDINE. Sulla sponda friulana mister Kosta Runjaic deve rinunciare al solo Buksa. Il tecnico friulano schiera un classico 3-5-2. Davanti ad Okoye difesa a tre formata da con l’ex Spezia Bertola, Kabasele e Solet. Miller, Ekkellenkamp e il capitano Karlstrom sono schierati sulla linea mediana. Zanoli e Kamara sono i rispettivi padroni delle fasce laterali. In attacco Zaniolo alla fine recupera ed è schierato al fianco di Davis.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in giallo, Udinese in bianconero. Sono oltre 1.300 i tifosi nerazzurri che hanno seguito la squadra in Friuli. Pochissimi secondi e Moreo da destra crossa in mezzo cercando Meister che viene però anticipato dalla difesa bianconera. La prima azione dell’Udinese è di Davis che conquista un corner, ma senza esito. La prima grande occasione della partita è del Pisa: cross da sinistra di Angori per la deviazione in spaccata di Moreo che costringe Okoye alla grande parata in angolo. Il Pisa rimane in avanti. Aebischer conquista una bella palla, apre a sinistra per Angori che serve Tramoni che si accentra da sinistra e lascia partire un destro che si infila sotto l’incrocio dei pali: 1-0 Pisa.

L’Udinese dopo il vantaggio del Pisa si getta subito in avanti. Da un calcio d’angolo di Zaniolo arriva il pareggio di testa di Kabasele che arriva da dietro e sul secondo palo anticipa Aebischer con Moreo che viene travolto: 1-1. Proteste di Moreo che fa segno ad Ayroldi di essere stato spinto in occasione dell’azione che ha portato al gol il 27 dell’Udinese. Dopo un breve controllo VAR Ayroldi assegna il pari alla squadra di Runjaic. Sta di fatto che i friulani la pareggiano subito. Primo gol subito dal Pisa su azione d’angolo in questa stagione. Secondo assist per Zaniolo oltre ai cinque gol sin qui realizzati. Gara vivace, molti errori da una parte e dall’altra. Il primo ammonito della gara è Marin autore di un fallo su Solet sull’out sinistro. Al 38′ contrasto in area nerazzurra tra Leris ed Ekkelenkamp. Ayroldi viene richiamato al VAR e assegna il penalty ai friulani. Sul dischetto va Davis che di sinistro spiazza Scuffet: 2-1.

Sesto gol in stagione per il numero nove dell’Udinese. I bianconeri ribaltano l’iniziale vantaggio. il Pisa però reagisce: lancio di Marin, sponda di testa di Moreo, per la conclusione al volo di Leris, palla che però si perde alta. Sono quattro i minuti di recupero. C’è spazio nel recupero, per una conclusione di Miller, che però si perde sul fondo. Si va al riposo con l’Udinese in vantaggio sul Pisa per 2-1.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio nei due schieramenti durante l’intervallo nè per l’Udinese, nè per il Pisa. Subito un contrasto duro a centrocampo tra Davis e Marin. La prima occasione della ripresa è per il Pisa con un colpo di testa diMoreo, telefonato tra le braccia di Okoye. Il Pisa si porta nella metà campo dell’Udinese. Meister conquista un bel calcio di punizione dopo un duello con Bertola.Tramoni lascia partire un cross da sinistra, la sponda di Moreo per il destro diCalabresi, che “strozza” troppo la conclusione. L’arbitro poi fischia un fallo a Meister su Kabasele. Primi cambi dei due tecnici al 56′: nell’Udinese dentro Atta e Piotrowski, per Ekkellenkamp e Zanoli, nel Pisa spazio a Touré (alla sua prima panchina stagionale) e Piccinini in luogo di Leris e Marin. Al minuto 60 Zaniolo finisce nella lista dei cattivi (in diffida salterà l’Inter) e poco dopo si fa male e chiede il cambio: al suo posto Gueye. Buona occasione per il Pisa poco dopo con Okoye che sbaglia il rinvio, palla al limite dell’area per Tramoni, rasoterra centrale che termina tra le braccia dell’estremo difensore dell’Udinese. Ancora Pisa che rimane in avanti con l’Udinese in difficoltà. Cross di Angori dalla sinistra e colpo di testa di Moreo, palla alta sopra la traversa. ProprioMoreo si becca il giallo dopo un contrasto con Kabasele. Qui Ayroldi si dimostra troppo fiscale e severo.Al 66′ arriva il pareggio del Pisa: ennesimo cross da sinistra di Tramoni, colpo di testa di testa di Piccinini, Okoye non trattiene e da due passi arriva Meister che deposita in rete: 2-2.

Seconda rete stagionale per Meister ancora in trasferta dopo quella al Mapei contro il Sassuolo. Il Pisa insiste, Tramoni crossa in mezzo ma Solet anticipa in qualche modo Meister a due passi dalla linea di porta. I nerazzurri ci credono, Udinese in difficoltà. Ci prova anche Tourè che entra in area dalla sinistra, ma la palla viene schermata ancora da Kabasele. Poco prima Caracciolo si era preso il giallo e non ci sarà con l’Atalanta. Pisa grintoso. Runjaic cerca di alleggerire la pressione inserendo Palma ed Iker Bravo, che all’andata aveva punito i nerazzurri.

Ma è il Pisa ad avere una grande occasione con Meister che va via sul filo del fuorigioco e il suo tiro è deviato sul palo da Okoye. L’Udinese si rivede in attacco con un tiro cross di Palma bloccato a terra da Scuffet. Udinese pericoloso con un destro di Atta che colpisce il montante a Scuffet battuto. Poco dopo ancora i bianconeri con Davis che a porta praticamente vuota si divora un gol già fatto e per fortuna del Pisa alza sopra la traversa. Al 90′ finisce la gara di Meister, al suo posto Hojholt. Sono cinque i minuti di recupero. Calabresi vittima di crampi è costretto al cambio al 93′, al suo posto entra il giovane Coppola. Si gioca pochissimo in questo recupero, spezzettato da molti falli. Il Pisa ci prova a rimanere in attacco. Tourè conquista una rimessa laterale vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Coppola appena entrato si becca il giallo per un fallo nella metà campo dell’Udinese.

UDINESE – PISA 2-2

UDINESE (3-5-2): 40 Okoye; 13 Bertola, 27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli (56′ 24 Piotrowski), 38 Miller (74′ 16 Palma), 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp (56′ 14 Atta), 11 Kamara (74′ 17 Iker Bravo); 10 Zaniolo (61′ 7 Gueye), 9 Davis. A disp. 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 19 Ehizibue, 29 Camara, 31 Kristensen, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. All. Kosta Runjaic

PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 33 Calabresi (93′ 26 Coppola), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris (56′ 15 Tourè), 6 Marin (56′ 36 Piccinini), 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister (90′ 8 Hojholt). A disp. 1 Semper, 12 Nicolas, 16 Buffon, 19 Esteves, 42 Bottazzi, 76 Mbambi, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (Ass. Rossi-Zezza). Quarto uomo: Bonacina. VAR Camplone. AVAR: Fabbri.

RETI: 13′ Tramoni (P), 19′ Kabasele (U), 40′ Davis (U rig.), 66′ Meister (P)

NOTE: Ammoniti Marin (P), Zaniolo (U), Moreo (P), Caracciolo (P), Coppola (P). Angoli 3-8. Rec pt 4′, st 5′.

