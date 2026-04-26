Serie A. I risultati e la classifica

Written by Redazione• 2:47 pm• Pisa SC

PISA – Manca solo l’aritmetica per la retrocessione del Pisa che non è arrivata per il pareggio scaturito al “Bentegodi” nello scontro diretto tra Verona e Lecce, che fa ancora di più salire i rimpianti in casa nerazzurra che sabato 25 aprile ha portato a casa l’ennesima amarezza da Parma.

Il pari a reti bianche contro il Sassuolo avvicina invece ulteriormente alla salvezza la Fiorentina, mentre in zona scudetto il poker del Napoli alla Cremonese rimanda di una settimana la festa tricolore dell’Inter. La vittoria della Roma (2-0) a Bologna rilancia i giallorossi per un posto Champions in attesa del big-match della serata tra Milan e Juventus.

I risultati della 34esima giornata Serie A 2025-’26

Venerdì 24 aprile 2026:

Napoli – Cremonese 4-0

Sabato 25 aprile 2026:

Parma – Pisa 1-0

Bologna – Roma 0-2

Verona – Lecce 0-0

Domenica 26 aprile 2026:

Fiorentina – Sassuolo 0-0

Genoa – Como 0-2

Torino – Inter (ore 18:00)

Milan – Juventus (ore 20:45)

Lunedì 27 aprile 2026:

Cagliari – Atalanta (ore 18:30)

Lazio – Udinese (ore 20:45)

LA NUOVA CLASSIFICA. Inter punti 78; Napoli 69; Milan 66; Juventus 63; Como, Roma 61; Atalanta 54; Bologna 48; Lazio 47; Sassuolo 46; Udinese 43; Parma 42; Torino 40; Genoa 39; Fiorentina 37; Cagliari 33; Lecce 29; Cremonese 28; Verona 19; PISA 18.

Last modified: Aprile 26, 2026