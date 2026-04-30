Prosegue l’incendio sul Monte Faeta, anche i canadair a supporto delle squadre a terra

Written by Redazione• 11:33 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca al confine con i Monti Pisani operazioni fortemente complicate dal vento di grecale che soffia sulla zona e sembra destinato ad attenuarsi non prima di stasera.

Il sistema regionale antincendi boschivi ha operato incessantemente per tutto il pomeriggio di ieri e nella nottata e, dalle prime ore del mattino è supportato anche da 3 canadair della flotta nazionale, con un quarto previsto in arrivo in tarda mattinata.

La superficie percorsa dalle fiamme è stata stimata in circa 70 ettari durante un sorvolo dell’area interessata appena concluso dal personale regionale AIB. Le operazioni aeree e terrestri sono coordinate al momento da un direttore delle operazioni di Regione Toscana, assistito da altri tecnici regionali e degli enti locali. Al momento le squadre impegnate nello spegnimento sono una ventina, composte da operai forestali dell’Unione Comuni della Mediavalle e della Garfagnana e da operatori AIB del Coordinamento volontariato toscano.

Presente anche un analista di campo per il supporto al Direttore delle operazioni nella strategia di spegnimento e squadre ‘Gauf’, composte da operatori altamente specializzati nella gestione e contenimento del fuoco tramite apposite manovre.

La Regione raccomanda la massima prudenza, ricordando che in giornate ventose come quella odierna gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli sono tassativamente vietati.

La collaborazione attiva di tutti i cittadini è fondamentale per prevenire ulteriori emergenze e agevolare il lavoro delle squadre di soccorso.

Last modified: Aprile 30, 2026