Oscar Hiljemark: “Abbiamo il dovere di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”

Written by Redazione• 2:48 pm• Pisa SC

PISA – Oscar Hiljemark ha parlato alla vigilia della sfida di venerdì 1 maggio contro il Lecce.

di Giovanni Manenti

“In settimana ho parlato con il nuovo Direttore Sportivo che si è confrontato con la squadra, anche se attualmente è prematuro di parlare del futuro, essendo concentrati su questo finale di campionato”.

“In questi mesi ho cercato di fare il mio lavoro per cercare di migliorare la squadra anche se purtroppo i risultati non sono arrivati ed è quello di cui mi rammarico, pur se quello che conta di più ora è la squadra più del sottoscritto, che indubbiamente ho fatto anche io i miei errori,ma la cosa che mi fa più piacere è che i media abbiano sempre riconosciuto che il Pisa è una squadra viva”.

“Per la gara di domani sia noi che il Lecce abbiamo due tipi di pressione diversa in quanto loro hanno ancora da giocarsi la salvezza mentre noi abbiamo il dovere di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, mentre per quanto concerne la formazione è vero che vi sono alcuni giocatori che hanno giocato meno, ma non ritengo che vi sia la necessità di farli giocare essendo per me più importante schierare la formazione migliore per vincere la partita, per la quale sono tutti convocati as eccezione di Denoon, Marin e Tramoni, mentre Vural è recuperato”.

“Il fatto che nelle ultime gare si sia segnato poco non credo che dipenda da un problema tattico in quanto abbiamo creato occasioni da rete anche in situazioni di due contro zero, mentre al contrario spesso gli avversari ci hanno segnato nell’unico tiro in porta della gara”.

Last modified: Aprile 30, 2026