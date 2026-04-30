Rollo attacca il bilancio 2025: “Fallimento amministrativo e risorse inutilizzate”

Written by Redazione• 1:47 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’intervento in Consiglio comunale sul bilancio consuntivo 2025 del Comune di Cascina da parte del capogruppo di Valori e Impegno Civico, Dario Rollo, candidato sindaco per la coalizione Valori e Impegno Civico e Libertà è Democrazia.

Duro intervento sul bilancio consuntivo 2025 del Comune di Cascina da parte del capogruppo di Valori e Impegno Civico Dario Rollo, candidato sindaco alle amministrative 2026 sostenuto anche da Libertà è Democrazia.

Rollo critica la gestione dell’amministrazione uscente di centrosinistra guidata dal sindaco Michelangelo Betti, parlando di “fallimento amministrativo” e denunciando anche un episodio avvenuto in Consiglio comunale: “Un atteggiamento non rispettoso dell’aula e dei cittadini”, afferma, riferendosi all’uscita dall’aula del primo cittadino durante la replica dell’opposizione.

Nel merito, il candidato sottolinea “criticità nei numeri e nella gestione complessiva”, evidenziando opere promesse e non realizzate, tra cui infrastrutture viarie e interventi su cimiteri e ponti. “Questa è la Cascina che lascia questa amministrazione”, dichiara.

Tra i punti più contestati, il risultato di competenza superiore a 7,1 milioni di euro. “Un avanzo così elevato non indica efficienza, ma risorse che restano inutilizzate e non si traducono in servizi e manutenzioni”, sostiene Rollo.

Critiche anche all’utilizzo dell’avanzo per finanziare la spesa corrente: “Una scelta tecnicamente discutibile e politicamente debole. Si crea un cortocircuito contabile: da un lato non si impegnano le risorse ordinarie, dall’altro si usano fondi straordinari”.

Secondo Rollo, queste scelte si riflettono direttamente sul territorio: “Le risorse avrebbero potuto finanziare interventi su viabilità, asfaltature e decoro urbano, richiesti da anni”.

“Il bilancio consuntivo certifica una gestione incapace di trasformare le risorse in risultati”, conclude. “Cascina ha bisogno di programmazione e investimenti, non di risorse ferme e cittadini penalizzati”.

Last modified: Aprile 30, 2026