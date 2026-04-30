A Palazzo Blu incontro su Caterina, madre di Leonardo da Vinci

PISA- Domenica 3 maggio torna a Pisa il ciclo di incontri dedicato alla letteratura, curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei.
Protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna 2026 sarà lo scrittore Carlo Vecce, che presenterà il romanzo “Il sorriso di Caterina”, dedicato alla madre di Leonardo da Vinci.
L’incontro si inserisce in un percorso incentrato sulla biofiction, genere che racconta in forma narrativa figure storiche del passato. Il libro di Vecce ricostruisce la figura di Caterina, finora poco conosciuta, attraverso nuove fonti che aprono uno sguardo inedito sul Rinascimento e sulla vita del figlio Leonardo.
Le letture saranno affidate all’attrice Elisa Proietti.
L’appuntamento è alle 11 all’Palazzo Blu, a ingresso libero con prenotazione.Last modified: Aprile 30, 2026