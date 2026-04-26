La Primavera nerazzurra batte il Perugia (2-1) e continua la sua corsa nei play-off

PISA – La formazione Primavera di mister Sordi sconfigge il Perugia (2-1) e continua la sua corsa verso i play-off. Vantaggio di Bolognesi nel finale di primo tempo raddoppio nerazzurro con Tosi. Ripresa un pò sofferta con gli ospiti che accorciano ad un quarto d’ora dalla fine con Giardino. Ma il Pisa resiste e porta a casa tre punti importantissimi che gli consentono di agganciare a quota 45 punti lo Spezia sconfitto a Benevento.
di Antonio Tognoli
Rimangono adesso le ultime due sfide in casa dell’Empoli ormai promosso in Primavera e la gara a Peccioli contro lo Spezia all’ultima giornata per capire come finirà la stagione nerazzurra che può comunque considerarsi molto positiva.
I RISULTATI DELLA 28ESIMA GIORNATA. Ascoli-Pescara 2-3; Benevento-Spezia1-0; Ternana-Empoli 1-4; Monopoli-Avellino 0-0; Palermo-Catanzaro 1-1; Salernitana-Cosenza 2-2; Crotone-Bari 0-4; PISA – Perugia 2-1.
LA NUOVA CLASSIFICA. Empoli punti 68; Perugia 49; Pescara, Avellino 48; PISA SC, Spezia 45; Catanzaro 44; Ternana, Benevento 41; Monopoli 36; Ascoli 33; Bari 32; Palermo 27; Cosenza 23; Salernitana 21; Crotone 12
PISA – PERUGIA 2-1
PISA. Guizzo, Bolognini (63′ Lenzoni), Mazzantini (84′ Vivace), Malfatti, Bendinelli, Bacciardi, Cenerini (63′ Conti), Bettazzi, (68′ Ribechini) Tosi (68′ Barsacchi), Battistella, Mocanu. A disposizione. Raigi, Benedettini, Checcacci, Menicucci, Capitanini, Mainardi, Novak. Allenatore Sordi.
PERUGIA. Strappini, Cesarini (73′ Adamo), Belloni, Napolano (91′ Agnissan), Brunori, Baciocchi, Sheji (73′ Merico), Bellali (53′ Perugini), Giardino, Berta, Ciani (53′ Barberini). A disposizione. Organai, Vanni, Calzoni, Giambarveri, Barberini, Bevanati, Peruzzi, Giorgetti. Allenatore Giorgi
Arbitro. Adam Collier di Gallarate. Assistenti. Adragna-Monelli
Reti. 42′ Bolognini, 47′ Tosi, 76′ Giardino.
Note. Ammonito Mainardi. Recupero 2′ pt; 4′ stLast modified: Aprile 26, 2026