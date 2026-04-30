Francesco Cortoni nella nuova direzione artistica della Città del Teatro

Written by Redazione• 11:51 am• Cascina, Attualità, Cultura

CASCINA- La Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro di Cascina annuncia la nomina di Francesco Cortoni come figura chiave della nuova direzione artistica, segnando l’avvio di un modello innovativo basato su una governance plurale.

Superato il tradizionale schema del direttore unico, la Fondazione punta su una direzione condivisa, fondata sul dialogo tra competenze e sensibilità diverse. “La scelta nasce dall’esigenza di ampliare lo sguardo e moltiplicare le possibilità”, spiega il presidente Pier Paolo Tognocchi. “Sarà compito di Cortoni orchestrare queste identità affinché diventino una risorsa comune”.

Accanto a Cortoni sarà progressivamente costruito un team multidisciplinare, capace di spaziare tra produzione teatrale, attività per l’infanzia, formazione e progetti speciali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Città del Teatro come polo culturale dinamico.

“Il mio impegno sarà costruire un nucleo di artisti aperto all’innovazione e al confronto, con attenzione alle nuove generazioni”, ha dichiarato Cortoni.

Classe 1977, Cortoni è una figura affermata del panorama teatrale contemporaneo, con esperienza nella creazione artistica e nella progettazione culturale. Presidente dell’associazione Pilar Ternera e già protagonista nella valorizzazione del Nuovo Teatro delle Commedie, ha sviluppato progetti dedicati ai giovani e alla rigenerazione culturale dei territori.

La nuova direzione artistica lavorerà in forma collegiale per definire una linea culturale capace di interpretare le trasformazioni della società contemporanea.

Last modified: Aprile 30, 2026