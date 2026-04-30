Cambia l’accesso pedonale all’ospedale: ingressi solo da via Roma

Written by Redazione• 1:04 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Modifiche agli accessi pedonali all’Ospedale Lotti di Pontedera. L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, a partire dal 30 aprile, sarà possibile entrare a piedi nella struttura esclusivamente dagli ingressi di via Roma.

Non sarà quindi più consentito l’accesso pedonale da via Della Bianca e via Pascoli. La modifica è legata all’avvio dei lavori di rifacimento della rampa di accesso al Pronto soccorso, che rendono inagibile il percorso pedonale collegato.

A questa si aggiungono altre attività in corso all’interno dei piazzali ospedalieri, tra cui il cantiere per l’abbattimento del padiglione F, che richiedono una riorganizzazione complessiva dei percorsi di accesso.

La nuova modalità riguarda utenti, visitatori, accompagnatori e dipendenti e resterà in vigore fino a nuova comunicazione. L’Azienda sanitaria si scusa per i disagi e invita alla collaborazione.

Last modified: Aprile 30, 2026