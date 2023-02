Screening cognitivo gratuito al Centro Memento intitolato a Gianna Gambaccini

Scritto da admin• 11:56 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Proseguono le giornate di screening, esami e visite gratuite a disposizione della cittadinanza organizzate dal Centro di neuroriabilitazione interdisciplinare Memento in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa.

La prossima si svolgerà lunedì 27 febbraio nella nuova struttura di Ospedaletto inaugurata nell’ottobre 2021 e successivamente dedicata alla memoria di Gianna Gambaccini.

“Ancora oggi il percorso verso la diagnosi precoce delle malattie che causano la demenza senile o presenile è spesso tardivo e viene intrapreso solo in un momento in cui i sintomi sono così gravi e invalidanti da innescare una crisi domestica o familiare, o quando le risorse della famiglia sono ormai esaurite” spiega Antonio Melani, responsabile Area di prevenzione del Gruppo Memento. “La ricerca clinica in quest’area dimostra che con una diagnosi precoce e un trattamento appropriato, compresa la riabilitazione, è possibile rallentare il tasso di declino e compromissione, cioè la dipendenza da terzi, che invece tendono ad aumentare quando il problema cognitivo non viene diagnosticato in tempo. A questo scopo organizziamo una nuova giornata di screening cognitivi gratuiti dedicati alla corretta informazione e alla prevenzione, dove sarà possibile accedere a una serie di esami e test per la prevenzione delle malattie che causano il decadimento cognitivo”.

Le visite si svolgeranno lunedì 27 febbraiopresso il Centro di neuroriabilitazione Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa), dalle ore 9 alle ore 17.30. Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare3316889241. È possibile prenotare lo screening anche online all’indirizzo: https://tinyurl.com/screening-memento-27-feb

Last modified: Febbraio 14, 2023