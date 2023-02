All’URP del Comune di Pisa un nuovo punto di facilitazione digitale

Scritto da admin• 11:24 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – È attivo presso l’ufficio URP del Comune di Pisa, in Lungarno G. Galilei 43 (ingresso da Piazza XX Settembre), un punto di facilitazione digitale a supporto dei cittadini-utenti nell’utilizzo dei servizi online dell’ente pubblico comunale.



Lo sportello, curato dalle volontarie impegnate nei progetti di Servizio civile universale, ha lo scopo di agevolare il cittadino nella fruizione delle procedure informatizzate relative a contributi, bonus e accesso a servizi con l’obiettivo di rendere autonomo l’utente nella presentazione delle future istanze. Il servizio funziona con lo stesso orario dell’ufficio URP dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00. Il servizio è attivabile su appuntamento chiamando il numero 050 910666 o mandando una mail a serviziocivile@comune.pisa.it.

«Abbiamo attivato questo servizio con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai cittadini – dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue – partendo dalla consapevolezza che a molti di loro mancano le competenze tecnologiche necessarie per accedere ai numerosi servizi online che da tempo mettiamo a disposizione come Comune di Pisa. I facilitatori digitali avranno il compito di accompagnare e assistere i cittadini che ne faranno richiesta, soprattutto quelli appartenenti alla fasce sociali più fragili come gli anziani, ad accedere più semplicemente ed efficacemente ai nostri servizi digitali e non solo».

Altri Punti di facilitazione digitale. Si tratta del quarto punto in città in cui il Comune di Pisa mette a disposizione il servizio dei facilitatori digitali. Due nuovi sportelli erano stati attivati da inizio febbraio nei quartieri di Pisanova (Centro Polivalente Pisanova in via Viale 2) e Cep (nei locali accanto alla Palestra Popolare Cep, in via Bonamici 8), mentre il servizio è già attivo dal 2021 al Centro Polivalente San Zeno, in centro storico, con un’attività gestita dal Comitato UISP di Pisa. Il servizio, previo appuntamento, è attivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno 17; nel quartiere CEP il servizio è attivo il giovedì mattina nei locali attigui alla Palestra Popolare CEP in via Bonamici 8. Nel quartiere di Cisanello è attivo il martedì e mercoledì presso il Centro Polivalente Pisanova in via Umberto Viale 2. E’ importante prenotare l’appuntamento chiamando il numero telefonico 050.7846982, raggiungibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

“Maturità digitale”: Pisa tra le prime 10 città italiane. Il Comune di Pisa eroga già da tempo numerosi servizi online e risulta tra i primi 10 capoluoghi italiani per “maturità digitale”, secondo un’indagine sui 110 comuni capoluogo presentata nel giugno 2022 al Forum PA a Roma. In questi anni ha lavorato molto per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini e rendere più efficace, sotto il profilo digitale, tutta la macchina comunale. Nel 2021 ha attivato sportelli per il rilascio della SPID. Infine, utilizza i principali canali Social per comunicare con la cittadinanza.

Last modified: Febbraio 14, 2023