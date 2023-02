Claudio Chiellini: “Possiamo giocarci la promozione alla pari con tutti”

Scritto da admin• 4:46 pm• Pisa SC

PISA – In relazione alle operazioni di mercato che hanno interessato i giocatori ha parlato il direttore sportivo Claudio Chiellini.

di Giovanni Manenti

“Per Sussi si tratta in realtà di un ritorno, essendo il ragazzo stato acquistato nell’estate 2021 per poi aver dovuto subire un infortunio al ginocchio e quindi essere stato prestato ad inizio stagione al Fiorenzuola, al quale abbiamo pensato al momento della concretizzazione della trattativa che ha portato alla cessione in prestito di Jureskin al Benevento, mentre per Zuelli vi era già un interesse dopo averlo visto al Chievo e quindi in questa prima parte di stagione nella Juventus Under23, due acquisti che confermano la politica della Società di investire sui giovani, i quali hanno sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025“.

“Diversa, ovviamente“, prosegue il Direttore Sportivo, “la questione riguardante Moreo e Gargiulo, essendo finalmente riusciti a concludere la trattativa con l’attaccante ex Brescia dopo averci provato in estate, per la cui definizione devo ringraziare la costanza di Giovanni Corrado che non ha mai mollato la presa, così come La Mantia, divenuto una nostra alternativa qualora l’acquisto di Moreo non fosse andato in porto, il quale aveva dato il proprio assenso al trasferimento in maglia nerazzurra anche se la richiesta della SPAL era stata da noi ritenuta eccessiva, mentre più semplice è stata la trattativa per Gargiulo, in quanto sia il Pisa che il Modena sono venuti incontro alla volontà dei rispettivi giocatori (Ionita, ndr) attraverso uno scambio di prestiti con facoltà di riscatto a fine stagione per entrambi”.

Claudio Chiellini si è quindi soffermato sulle altre trattative e situazioni di mercato. “La sessione di mercato appena conclusa ha confermato la volontà societaria di crescere progressivamente acquistando giocatori di valore tecnico, professionale ed umano, come confermano altresì i riscatti di Canestrelli e Torregrossa, mentre per quanto concerne Sibilli confermo esservi state trattative con diverse Società, fra cui Brescia e Frosinone, non andate in porto o per la mancata accettazione del trasferimento da parte del giocatore al pari di offerte non congrue al valore dello stesso, così’ che siano felici che sia rimasto in organico senza dimenticare che in questi anni il ragazzo è cresciuto e la fiducia riposta in lui è dimostrata dall’avergli rinnovato due volte il contratto“.

“Avevamo anche provato“, conclude il Direttore, “a riscattare i prestiti di Esteves e Morutan, ma al momento le nostre offerte, non sono state accettate dai rispettivi Club di appartenenza, riservandoci di rivederci nei prossimi mesi per una definizione, mentre posso assicurare che a breve saranno sottoscritti i rinnovi da parte sia di Nicholas e Mastinu i cui contratti sono in scadenza, al pari di quello di Masucci per il quale attendiamo la fine della stagione per capire anche quali siano le intenzioni del giocatore, così come stiamo monitorando la posizione di Lucca che aveva avuto l’occasione di mettersi in luce prima della sosta per i Mondiali e che sta scontando una delle peggiori stagioni dell’Ajax negli ultimi anni, che ha altresì visto il prestigioso Club olandese cambiare allenatore, mentre per ciò che concerne il Campionato, sottolineo come siamo stati bravi ad uscire nel più breve tempo possibile dalla zona bassa della Classifica ed ora, Frosinone a parte a cui faccio i miei complimenti per il Torneo che sta disputando, vi è un grande equilibrio, sia per la seconda promozione diretta che per l’accesso ai Playoff, convinto che il Pisa abbia un organico in grado di giocarsela alla pari con tutte le altre“.

