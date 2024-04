Serie BKT. Il punto dopo la 35esima giornata

Scritto da admin• 8:04 am• Pisa SC

Si fa infuocata la lotta per il secondo posto, il Pisa rimane ad un punto dalla zona play-off. Lecco retrocesso matematicamente in serie C

PISA – In un 35esimo turno che emette il primo verdetto definitivo con la matematica retrocessione del Lecco, si infiamma la lotta per il secondo posto alle spalle del Parma fra Como e Venezia ora divise da un solo punto, nel mentre profumano di salvezza de vittorie di Modena Reggiana e, nella lotta per non retrocedere, compie un determinante passo avanti il Cosenza e l’Ascoli, corsaro a Terni, rende incandescente la sfida per evitare i Playout.

Come da pronostico. non ha storia la gara fra la Capolista Parma ed il fanalino di coda Lecco, pratica chiusa già alla mezzora con la doppietta di Bernabè (salito a quota 8 fra i marcatori …) ed al centro di Mihaila, con il 4-0 conclusivo a recare la firma di Camara, così che per gli emiliani la Promozione dista ora solo 4 punti, vantandone 5 di margine sul Como che, impegnato a Marassi contro la Sampdoria, riesce a recuperare lo svantaggio siglato da Borini a metà ripresa, grazie alla 14esima rete stagionale di Cutrone, per un pari di importanza capitale, in quanto consente ai lariani di mantenere in solitario la seconda posizione che vale la Promozione diretta, in virtù della lunghezza di vantaggio sul Venezia che però si trova in vantaggio (2-0 ed 1-2) negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

Venezia che, nell’anticipo di venerdì seracontro la Cremonese, in pratica uno “spareggio” per ambire ancora a sperare di salire nella Massima Serie evitando i Playoff, soffre per un tempo, concluso con i grigiorossi in vantaggio con Vazquez, per poi ristabilire la parità in avvio di ripresa con l’11esimo centro stagionale di Gytkjaer e quindi trovare lo spunto vincente con Bjarkason ad un quarto d’ora dal termine, risultato che elimina definitivamente la formazione lombarda (un solo successo negli ultimi 6 turni …) dalla lotta per la Promozione diretta, vedendo altresì a rischio il quarto posto che significa saltare il primo turno dei Playoff, ancorché il Catanzaro ha buttato al vento la possibilità di portarsi ad un solo punto di distanza sprecando un doppio vantaggio all’Arena Garibaldi contro il Pisa e maturato dalla rete in avvio di Pontisso (prima nel Torneo) ed al raddoppio di Ambrosino a metà ripresa, subendo la reazione dei nerazzurri che, nello spazio di 7′, dapprima accorciano le distanze con Moreo e quindi conquistano un meritatissimo pari con una conclusione da fuori di Marin, resa imparabile dalla deviazione di un difensore, ma che comunque rende giustizia al centrocampista rumeno in relazione alla sfortunata autorete nel match di andata.

Alle spalle delle prime si va avanti a ritmo molto ridotto, a cominciare dal Palermo, al quale l’avvicendamento in panchina fra Corini e Mignani non ha fornito i risultati sperati, con i rosanero a subire la settima (!!) battuta d’arresto casalinga contro la Reggiana nonostante fossero andati al riposo in vantaggio con il 16esimo centro di Brunori, facendosi raggiungere e superare nella ripresa da un calcio di punizione magistralmente calciato da Portanova e da una conclusione ravvicinata da parte del Capitano Rozzio che non poteva trovare occasione migliore per realizzare la sua prima rete stagionale e regalare agli emiliani un successo fondamentale che li porta a quota 43 punti e virtualmente salvi, mentre, nella lotta sempre più incerta per aggiudicarsi gli ultimi due posti validi per l’accesso ai Playoff, stecca ancora il Brescia, che contro lo Spezia colleziona il secondo pari interno consecutivo a reti bianche, anche a causa dei legni (uno per parte) colpiti dapprima da Bisoli per i padroni di casa e quindi, nem più clamoroso, da Kouda per i liguri in chiusura di gara.

Visti i contemporanei pareggi di Brescia, Sampdoria e Pisa, spreca una colossale occasione in ottica “post season” il Cittadella che, opposto al “Tombolato” alla Feralpisalò, non riesce a capitalizzare la rete siglata al 20′ da Carissoni, facendosi raggiungere nel recupero dal primo centro in carriera fra i Cadetti del 21enne Scuola Bologna Alessandro Pietrelli, ancorché con ogni probabilità non sufficiente alla formazione bresciana per evitare la retrocessione diretta, mentre non poteva trovare occasione migliore per interrompere la serie di 12 giornate senza vittorie per il Modena il nuovo tecnico Bisoli, ovvero cogliere il successo per 1-0 (rete dell’ex Zaro) proprio contro il SudTirol che lo aveva esonerato a dicembre, con gli emiliani a portarsi anch’essi a quota 43 punti alla pari con gli stessi altoatesini e la Reggiana, con la salvezza oramai ad un passo.

Per concludere, altri “quattro squilli” del Cosenza, che dopo la larga vittoria di venerdì scorso a Reggio Emilia, si impone per 4-1 nel confronto diretto – a segno Mazzocchi, Tutino (salito anch’egli a quota 16 fra i Marcatori), Valò e Forte – su di un Bari sempre più alla deriva e che ha concluso l’incontro in 10 per l’espulsione diretta dfi Bellomo, per un esito che, se da una parte pone i silani ad un passo dalla salvezza, dall’altra relega i biancorossi pugliesi al terz’ultimo posto della graduatoria che, ad oggi, significherebbe retrocessione diretta, anche a seguito dell’impresa di un Ascoli, capace di aggiudicarsi lo scontro diretto con la Ternana al “Libero Liberati”, deciso da una rete allo scadere del rientrante difensore Botteghin abila a deviare in mezzo all’area una conclusione di Bellusci, così che i bianconeri marchigiani si portano a quota 37 punti alla pari con gli stessi umbri e lo Spezia ed una lunghezza di margine sul Bari per un “finale thrilling” di stagione tutto da vivere.

Risultati 35esima giornata:

Pisa – Catanzaro 2-2

Venezia – Cremonese 2-1

Brescia – Spezia 0-0

Modena – SudTirol 1-0

Parma – Lecco 4-0

Ternana – Ascoli 0-1

Cittadella – Feralpisalò 1-1

Cosenza – Bari 4-1

Palermo – Reggiana 1-2

Sampdoria – Como 1-1

Classifica: Parma p.73; Como p.68; Venezia p.67; Cremonese p.60; Catanzaro p.57; Palermo p.52; Brescia p.47; Sampdoria p.46; Pisa e Cittadella p.45; SudTirol, Reggiana e Modena p.43; Cosenza p.42; Ternana, Spezia ed Ascoli p.37; Bari p.36; Feralpisalò p.32 e Lecco p.26.



Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione

