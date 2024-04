Per due giorni Pisa è la capitale del gusto

Scritto da admin• 8:02 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Inaugurata sabato 27 aprile 2024, presso Logge di Banchi, la 13esima edizione di “Banchi di Gusto” – Rassegna enogastronomica del Territorio a cura di CNA Pisa realizzata con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Distretto Rurale Terre pisano-livornesi, Distretto Rurale Valdera Valdarno Inferiore e Distretto Rurale e Biologico Val di Cecina – che si concluderà domenica 28 aprile, al cui tradizionale taglio del nastro hanno preso parte fra gli altri, Francesco Oppedisano e Giuseppe Sardu, rispettivamente Presidente e Direttore Generale CNA Pisa, Paolo Pesciatini, Assessore al Commercio e Turismo Comune di Pisa e Valter Tamburini, Presidente Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

di Giovanni Manenti

Divenuta oramai un appuntamento fisso della primavera pisana, la “due-giorni” a cura dell’associazione di categoria pisana vede l’edizione 2024 porre in particolare risalto i valori costituito da un’economia circolare, valorizzazione delle risorse e degli scarti alimentari, mangiar sano e, soprattutto, sostenibile, attraverso un salotto aperto a tutti coloro che vogliono conoscere i principi dell’alimentazione e della gastronomia, con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici.



L’iniziativa, infatti, oltre ai consueti banchi dove è possibile acquistare e degustare i prodotti della filiera, ospiterà seminari e dibattiti con docenti dell’Università di Pisa, show-cooking con nomi internazionali della cucina stellata e presentazioni di libri, oltre alla grande novità di questa edizione costituita dalla partecipazione, direttamente da MasterChef, della vincitrice della 13° edizione, Eleonora Riso, che domenica 28 aprile presenterà il suo libro edito da Baldini + Castoldi,unil tutto a rappresentare, pertanto, un richiamo per gli amanti del buon cibo, del mangiare sano e consapevole e, soprattutto, per chi desidera conoscere l’origine dei prodotti e i principi dell’economia circolare.

Quale importanza abbia raggiunto detta Rassegna nel panorama degli eventi enogastronomici cittadini lo evidenzia l’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, ricordandola: “Ormai Banchi di Gusto rappresenta un’altra occasione importante per consentire ai visitatori di degustare quelle che sono le nostre eccellenze e tipicità, nonché un’ulteriore vetrina che si apre in questo particolare periodo e che permette agli operatori del territorio di esporre e far assaggiare le prelibatezze che abbracciano l’intera nostra Regione ed, in particolare, della nostra Provincia. Oltretutto – conclude Paolo Pesciatini – stiamo parlando di una Rassegna che ogni edizione si arricchisce di nuovi appuntamenti, fra cui spicca quello di domenica pomeriggio allorché sarà presente in Logge di Banchi una giovane ed intraprendente Eleonora Riso, vincitrice della 13esima edizione del programma televisivo “Master Chef” e che ci avvicinerà alle sue riflessioni, ai suoi studi ed ai suoi lavori, a conferma che “Banchi di Gusto” è un’iniziativa che si qualifica sempre di più nell’attirare personaggi qualificati“.

Su quelle che sono le novità di questa edizione, prende la parola il Presidente di CNA Pisa Francesco Oppedisano, sottolinea : “l’aspetto più importante è costituito da un trend in continua crescita, vale a dire mettere in risalto l’importanza dell’economia circolare, del riuso e della vicinanza rispetto a chi produce, avendo oramai compreso che, soprattutto nell’agroalimentare, i modelli eccessivamente industriali che si pongono su scale troppo alte funzionano male ed, in particolare, subentra il problema della tutela della salute, ragion per cui quest’anno avremo un approccio in cui si parlerà di cibo, non solo per il gusto, ma anche per il benessere e per la sostenibilità del territorio – temi in merito ai quali abbiamo ottenuto la vicinanza dell’Università di Pisa grazie alla presenza del Prof. Alessio Cavicchi – avendo oltretutto a disposizione un luogo centrale e così bello per far vedere che è possibile creare una forma di turismo che porti non solo gusto e prestigio alle nostre Aziende, ma anche salute a chi visiterà la Rassegna. Tengo infine ad evidenziare, conclude Oppedisano, “come a corredo della presente edizione vi sia altresì tutta una serie di eventi collaterali con l’obiettivo di avvicinare le persone all’agroalimentare in una maniera che possa essere anche divertente, onde evitare la monotonia che può derivare da troppi discorsi, mettendo al centro dell’attenzione i temi più importanti calandoli in qualcosa di accessibile a tutti“.

Di seguito il programma completo della “due-giorni”.

Sabato 27 Aprile 2024

Ore 11:00 → Inaugurazione e taglio del nastro con le autorità

Dalle 10 alle 20: vendita prodotti e degustazioni

Ore 15:30 – 16:30

Tavola Rotonda

Economia circolare e valorizzazione delle risorse alimentari

Intervengono:

Marco Morelli , titolare e direttore commerciale Liquori Morelli: Antica Grapperia Toscana

, titolare e direttore commerciale Nicolò Bianucci dell’Azienda Agricola “I Seminanti” di San Miniato

dell’Azienda Agricola Alessio Cavicchi, professore ordinario di Agribusiness e Sviluppo rurale al Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa e delegato dal Magnifico Rettore per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione

Modera e coordina la giornalista Francesca Franceschi

ALT ALLO SPRECO: LA NUOVA VITA DEGLI SCARTI ALIMENTARI

Ore 17:00-18:00 → Mirco Della Vecchia e Luca D’Auria della Pizzeria Fratelli D’Auria

Da scarti a vere e proprie gustose risorse. E’ la nuova vita degli scarti alimentari che, in una filosofia sostenibile e anti-spreco, possono generare prelibatezze per i palati. Un focus particolare sarà dedicato al riuso delle uova di Pasqua e di tanti altri alimenti.

Ore 18:05 -19:00 → Show Cooking a cura di Daniele Fagiolini, titolare e Chef dell’Antico Ristoro Le Colombaie di San Miniato.

Modera e coordina il giornalista Paolo Del Ry

Domenica 28 Aprile 2024

Dalle 10 alle 20: vendita prodotti e degustazioni

Ore 15:30 – 16:15 → Direttamente da MasterChef, la vincitrice della 13° edizione, Eleonora Riso

Presentazione del Libro “Laboratorio di sapori” di Eleonora Riso – Baldini + Castoldi editore

Dialoga con l’autrice la giornalista Francesca Franceschi

Show cooking

La sostenibilità… sulla bocca di tutti!

Ore 17:00-18:00 → Tatiana Porciani, titolare Erbaluigia – Osteria Contemporanea

Ore 18:00 – 19:00 → Simone Acquarelli, chef patron SaQua by Il Frantoio

Modera e coordina il giornalista Paolo Del Ry

