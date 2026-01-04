Scontro frontale tra due auto a San Miniato

Written by admin• 9:08 am• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato, TOP NEWS HOME PAGE

Nel sinistro sono state coinvolte anche altre tre autovetture in transito

SAN MINIATO – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle ore 22.00 sulla SR 429, nel Comune di San Miniato, a seguito di un incidente stradale.

Nell’evento sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente; nel sinistro sono state coinvolte anche altre tre auto in transito. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente di uno dei veicoli dall’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Sono intervenute quattro ambulanze, che hanno provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di Empoli. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Santa Croce e il Radiomobile di San Miniato per i rilievi di competenza.

