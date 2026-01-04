Written by Gennaio 4, 2026 9:31 am Pisa SC

I migliori scatti di Genoa – Pisa

HomePisa SCI migliori scatti di Genoa – Pisa

GENOVA – Vi proponiamo i migliori scatti della gara tra Genoa e Pisa grazie a Gabriele Siri.

Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Leris and Frendrup
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: goal Leris (Pisa)
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: exultation Leris
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: exultation Pisa
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: exultation Leris
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Angori and Vitinha
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: mister Alberto Gilardino
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Raul Albiol
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Marin and Frendrup
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Pisa end match
Serie A, Day 18, Stadio Ferraris, Genova, Genoa – Pisa, in the photo: Pisa end match
Last modified: Gennaio 4, 2026
Previous Story
Scontro frontale tra due auto a San Miniato

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti